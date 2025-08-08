Giovanni Frazzica (DC): “La frattura all’interno della maggioranza barcellonese fa somigliare la città alla Firenze dei Guelfi e Ghibellini”

A Luglio 2025 si è svolto a Barcellona P.G. un incontro sul tema: “Nuove prospettive per l’hinterland barcellonese”, tra i relatori c’era anche lei, Giovanni Frazzica, Segretario provinciale della Dc di Messina.

Non c’era il pubblico delle grandi occasioni, lei ritiene che si è trattato di un’occasione perduta?

Io penso che sia stata una buona opportunità per almeno due motivi: uno per l’elevato livello del dibattito, secondo perché ci ha dato per la prima volta l’opportunità di rappresentare la nostra idea su quella che è la situazione che si è venuta a creare nella politica barcellonese.

E quale sarebbe la vostra idea?

La nostra idea nuova della situazione politica di Barcellona P.G. nasce dalla costatazione oggettiva che che la frattura avvenuta nella maggioranza della Giunta comunale, per motivi ancora non del tutto chiari, ha creato una situazione che per certi versi assomiglia alla Firenze dei Guelfi e dei Ghibellini, ma, pur senza spargimento di sangue, il danno d’immagina e di pesantezza sul mancato sviluppo della Città c’è stato e c’è. Diverso il destino della politica e della comunità se la Giunta fosse rimasta unita e avesse ben governato.

Perché insiste tanto sul tema dell’unità della politica?

Ricordo un vecchio e importante articolo di Pietro Citati che sosteneva che il più grande crimine dell’Unione Sovietica era stato aver separato la cultura russa da quella occidentale che, quando erano libere, si fecondavano a vicenda e creavano cose straordinarie. La separazione, dividere la Città in due come una mela spaccata, è stata una modalità realmente dannosa, per i cittadini, molti dei quali provengono da una tradizione democristiana. Perché i barcellonesi devono essere infelici e alimentare sempre più la loro diffidenza nei confronti di politica e Istituzioni.

E quindi cosa intendete fare?

Tentare una non facile iniziativa per ricomporre un tavolo unitario del centro destra, che è la componente che ha la maggiore responsabilità perché detiene i numeri più cospicui. Barcellona merita questo sforzo.