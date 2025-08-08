Barcellona, il sindaco annuncia la riqualificazione di Spinesante e del ripascimento del torrente Longano

“Spesso il lavoro più importante è quello che si svolge in silenzio, lontano dai riflettori. Oggi, con grande orgoglio e soddisfazione, posso dirvi che quel lavoro, fatto di incontri, tavoli tecnici, diffide, progetti e tanta perseveranza, sta finalmente dando i suoi frutti”.

Così il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, avv. Pinuccio Calabrò, tramite i propri canali social, ha dato comunicazione dei nuovi lavori, prospettati per settembre, per la riqualificazione della passeggiata di Spinesante e il rifacimento del letto del torrente Longano, che darebbero soluzione alle annose problematiche di erosione costiera e di esondazione del Longano.

Ha, inoltre, annunciato il progetto di ripascimento del torrente Longano e la realizzazione della vasca di laminazione a Santa Venera, essenziale per la prevenzione rispetto al rischio idrogeologico del torrente.

“Grazie all’impegno costante dell’amministrazione e dei nostri uffici, in sinergia con gli enti competenti, – continua Calabrò – stiamo per dare una risposta concreta e definitiva a problematiche che da molti anni affliggono il nostro territorio: le esondazioni del Longano, l’erosione costiera e la riqualificazione di Spinesante.

I progetti per la messa in sicurezza e il rilancio della nostra costa stanno per diventare realtà:

*La riqualificazione della passeggiata è vicinissima: la gara per l’affidamento dei lavori è in corso e presto vedremo i cantieri attivi.

*I progetti più attesi, quelli che riguardano il ripascimento e la realizzazione della vasca di laminazione a Santa Venera, sono prossimi all’avvio. Per quest’ultimo manca solo l’atto formale da parte della Regione Siciliana per dare il via ai lavori, ma il traguardo è ormai a un passo.

*Per chi non lo sapesse, la vasca di laminazione è un’opera idraulica fondamentale per la nostra sicurezza. Si tratta di una grande “vasca” progettata per raccogliere temporaneamente l’acqua in eccesso durante le piogge eccezionali, proteggendo il centro abitato dal rischio di allagamenti ed esondazioni. È una soluzione moderna e sostenibile per la prevenzione e la gestione del rischio idrogeologico che sarà costruita nel torrente Longano, precisamente nel punto di incontro tra il torrente Longano (causa delle numerose esondazioni che mettono in pericolo i cittadini barcellonesi) con il torrente San Giacomo.

*Questo è un momento decisivo per la nostra comunità, la messa in sicurezza della città, condizione essenziale e prioritaria per restituire ai cittadini una città più sicura valorizzata e pienamente fruibile.

*Ringrazio tutti coloro che hanno avuto la pazienza di attendere lo sviluppo dei progetti, dei lunghi percorsi burocratici amministrativi che abbiamo posto in essere, comprendo l’amarezza di chi, incapace in passato di attuare soluzioni, si crogiola nella frustrazione, dimenticando che l’unico scopo della propria azione politica dovrebbe essere il bene della città, non la sterile continua aggressione all’amministrazione”.