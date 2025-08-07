Vent’anni dopo, la rimpatriata della quinta A chimici

Vent’anni sono volati, ma certe storie non invecchiano.

Con lo stesso spirito di un tempo – magari con qualche capello bianco in più, ma con il cuore identico a quello del 2005 – gli ex alunni della 5ª A Chimici dell’Istituto Industriale “Ettore Maiorana” di Milazzo si sono ritrovati per una serata all’insegna dei ricordi e dell’amicizia.

Una cena speciale, fatta di abbracci autentici, battute che solo loro possono capire e risate che sembravano rimaste in sospeso tra i banchi di scuola. È bastato poco per far riaffiorare i soprannomi di allora, le ansie da interrogazione, le gite scolastiche diventate leggende e quella complicità che nessuna distanza o passare del tempo ha potuto scalfire.

Tra una portata e l’altra, si è riso, ci si è commossi, si è brindato. Per una sera, il presente ha fatto un passo indietro, lasciando spazio a un passato che profuma di giovinezza, di sogni e di amicizie che – vent’anni dopo – sono ancora lì, vive e genuine.