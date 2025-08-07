Suicidio Stefano Argentino, parlano i legali della famiglia Campanella

La tragica notizia del suicidio di Stefano Argentino, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e riacceso l’attenzione sul dramma di Sara Campanella, la giovane vittima di femminicidio per la cui morte Argentino era imputato e in carcere.

A poche ore dall’accaduto, a parlare sono stati gli avvocati Cettina La Torre, Filippo Barbera e Riccardo Meandro, legali della famiglia Campanella, che hanno affidato il loro pensiero a una nota ufficiale.

“Con la sua morte, Stefano Argentino ha interrotto bruscamente il percorso giudiziario che avrebbe accertato le sue responsabilità per il femminicidio di Sara Campanella: il gesto, oggi, lascia spazio solo alla pietà, ma non ferma tuttavia la nostra battaglia.”

La dichiarazione, carica di dolore e fermezza, sottolinea come il suicidio dell’imputato non chiuda affatto la ferita lasciata dalla scomparsa di Sara, né tantomeno fermi la volontà della famiglia e dei suoi legali di portare avanti un impegno civile e culturale contro la violenza di genere.

“Continueremo a lottare, nella memoria di Sara, per far sì che la sua storia non venga dimenticata. Il suo sacrificio deve restare un monito per la società, un’occasione per riflettere sulla piaga della violenza sulle donne.”

I legali della famiglia Campanella hanno infine rivolto un appello alle istituzioni e all’intera collettività:

“È in nome di Sara e di tutte le vittime di femminicidio che chiediamo un impegno sempre maggiore e concreto per prevenire e contrastare questa barbarie.”

La morte di Stefano Argentino chiude una vicenda giudiziaria ancora in corso, ma rilancia con forza la necessità di mantenere viva la memoria delle vittime e di agire, con determinazione, sul fronte della prevenzione e della sensibilizzazione.