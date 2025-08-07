Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere

A cura di - Segnalato

Un lettore ha segnalato alla nostra redazione la presenza, ormai da diversi giorni, della fuoriuscita di liquami fognari e della conseguente diffusione di cattivi odori, insetti, rischio igienico-sanitario e grave disagio per residenti e passanti. Tutto ciò si verifica tra la Via Statale Oreto e la Via Cavaliere.

Il nostro lettore procede sostenendo che la problematica peggiora progressivamente e che finora nessun intervento risolutivo è stato eseguito. Auspica dunque che si possa procedere al più presto ad una verifica tecnica e ad un urgente intervento di ripristino e bonifica del tratto fognario danneggiato.

 

WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.23-2-1024x768 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.23-1024x768 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.24-1-1024x768 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.24-2-1024x768 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.24-1024x768 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
WhatsApp-Image-2025-08-06-at-14.51.25-768x1024 Segnalazione: fuoriuscita di liquami fognari tra la via Statale Oreto e la via Cavaliere
