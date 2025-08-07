Francesco Vadalà torna a teatro con “Le Tindaridi”

Dopo un lungo stop, il regista messinese Francesco Vadalà torna in scena con un’opera che celebra la donna e la sua bellezza: “Le Tindaridi”, prodotta EG Communication di Elena Grasso con il patrocinio del Comune di Milazzo.

Due donne diverse per origine -Elena, figlia di Zeus e Clitemnestra, figlia mortale di Tindaro e Leda – accomunate dalla sofferenza provocata dalla guerra, da un conflitto distruttivo scatenato dal patriarcato, dalla sete di potere e di gloria.

In “Le Tindaridi”, il vecchio mondo – in cui la donna è schiava di un sistema obsoleto e autoritario – lascia spazio alla potenza trasformante e purificatrice del femminile.

In scena, le attrici Rosmary Calderone, Giovanna Farsaci, Claudia Gemelli, Elena Grasso e Giada Vadalà.

Lo spettacolo andrà in scena in due date:

Il 24 agosto alle 18:30, presso il suggestivo teatro naturale della Tenuta Rasocolmo a Piano Torre, dove la luce calante del sole farà da sfondo al racconto mitico;

Il 26 agosto alle 21:00, presso l’Atrio del Carmine a Milazzo, avvolto da un’atmosfera intima creata da centinaia di candele.

I costumi di scena sono stati realizzati da Antonella Grasso, mentre la direzione tecnica è affidata a Carlo Oteri.