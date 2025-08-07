Colonna di fumo nero in mare a Tonnarella: possibile imbarcazione in fiamme

Attimi di apprensione questa mattina lungo la costa di Tonnarella, dove una densa colonna di fumo nero si è alzata in cielo, ben visibile anche a distanza, attirando l’attenzione di residenti e bagnanti. L’origine del fumo è stata individuata in mare, al largo dell’ingresso del porto turistico di Portorosa, dove un’imbarcazione, non si sa se barca o gommone, sembrerebbe essere stata interessata da un incendio mentre o subito dopo aver fatto rifornimento.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’eventuale rogo né se vi siano persone coinvolte a bordo. Le condizioni del mare, in questo momento calme, hanno reso visibile l’accaduto anche dalla spiaggia di Marinello.

Sul posto si sono diretti mezzi della Guardia Costiera e unità di soccorso per verificare la situazione e prestare assistenza.

Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili informazioni ufficiali.