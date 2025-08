Il Bardot di Cicerata autorizzato all’apertura

Finalmente è arrivata l’autorizzazione ufficiale per la riapertura della Bardot di Cicerata.

Un risultato atteso con grande interesse dalla comunità locale e dai giovani imprenditori.

L’avvocato Branca, che ha seguito da vicino l’intera vicenda, ha espresso la sua soddisfazione per il successo raggiunto, evidenziando non solo l’importanza dell’ottenimento dell’autorizzazione ma anche il valore simbolico di quanto accaduto. “Questa è una grande dimostrazione di correttezza e trasparenza da parte delle istituzioni — ha dichiarato Branca —. Hanno mostrato di confidare nei giovani, sono stati tecnicamente impeccabili e ci hanno riconsegnato un atto fondamentale e una fiducia che oggi viene pienamente ricambiata con impegno e responsabilità. In particolar modo è doveroso, oltre che sentito, ringraziare per la certosina attenzione e dedizione nel lavoro compiuto il Dirigente della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Messina e il suo ufficio legale“.

La riapertura della Bardot rappresenta quindi non solo un passo avanti per la struttura, ma anche un segnale positivo di collaborazione tra le istituzioni e la nuova generazione, in un percorso che mira a valorizzare il territorio e sostenere le iniziative dei giovani.

Le parole dell’avvocato Branca sottolineano come la fiducia istituzionale possa diventare il motore per un cambiamento concreto e duraturo, in cui i giovani sono chiamati a essere protagonisti responsabili del loro futuro e di quello della collettività. Anche se con estremo ritardo, l’estato al Bardot si fa.