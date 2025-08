Barcellona: interruzione idrica in via Kennedy e zona Sant’Andrea

Riportiamo l’avviso di interruzione del servizio idrico riguardante la giornata di oggi, che interesserà la via Kennedy e la zona Sant’Andrea a Barcellona Pozzo di Gotto.

Avviso Interruzione Idrica in Via Kennedy e Zona Sant’Andrea

L’Ufficio Manutenzioni del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto informa i cittadini che, per poter procedere alla riparazione di una perdita idrica in Via Kennedy, sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua in alcune aree.

L’intervento prevede il distacco del pozzo di Sant’Andrea e interesserà l’intera zona di Sant’Andrea, compresa Via Kennedy.

La sospensione del servizio idrico avrà inizio a partire dalle ore 8:00 di domani. L’erogazione dell’acqua dovrebbe, salvo imprevisti, riprendere regolarmente in mattinata.