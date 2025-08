Bagno di pubblico a Rodì Milici per Catena Fiorello e il suo “Granite e baguette”

In un’atmosfera intima e calorosa, quasi da chiacchierata tra amici, Catena Fiorello Galeano ha presentato lo scorso lunedì 4 agosto il suo ultimo libro “Granite e baguette” nel cuore di Rodì Milici, accolta come si accoglie una persona di famiglia dal Sindaco Eugenio Aliberti, dall’Assessore alla Cultura Sabrina Coppolino e dai rodiesi, numerosi come non mai al salotto letterario. E in effetti, quella che si è vissuta in piazza San Filippo Neri non è stata una classica presentazione letteraria, ma un momento autentico, vissuto “senza copione”, tra sorrisi, confidenze e racconti di vita.

Davanti a un pubblico partecipe e attento, Catena ha condotto il dialogo come solo lei sa fare: con ironia, empatia e una straordinaria capacità di raccontare la quotidianità, trasformandola in emozione e narrazione. “Granite e baguette”, con le sue pagine intrise di forza, coraggio, umanità e un modo unico di raccontare il racket, le donne d’altri tempi e i sapori e gli odori di luoghi che sono riusciti a coniugarsi, ha fatto da filo conduttore a un incontro in cui si è parlato di tutto: dalla Sicilia al mondo, dalla famiglia alle donne, dai sogni alla scrittura.

Tra aneddoti personali e battute, l’autrice ha anche anticipato l’uscita del suo prossimo libro, previsto per il 14 ottobre, lasciando intravedere una nuova storia che promette ancora una volta di toccare il cuore dei lettori. Il pubblico, coinvolto sin dall’inizio, ha avuto spazio per domande, riflessioni e anche per qualche abbraccio spontaneo. Nessuna distanza, nessun palco elevato: solo la voglia di condividere, ascoltare e restare umani.

Quella di Rodì Milici è stata molto più di una presentazione: è stata una serata di comunità, un inno alla bellezza delle storie che uniscono, raccontate con la generosità e la vivacità che da sempre contraddistinguono Catena Fiorello.

Una piazza semplice, un’estate siciliana e la forza di una voce capace di farci sentire tutti parte di una stessa storia.

Contestualmente, è seguito un momento dedicato ah una neonata associazione di Rodì Milici: “ANIMA

Rodì Milici”, nata con l’obiettivo di valorizzare il territorio e stimolare la creatività tra giovani e

adulti.

L’associazione, presieduta dalla Dott.ssa Caterina Trifiletti, ha promosso con successo il primo

Corso di Fotografia con Smartphone, tenuto da Natalia Mirabile, fotografa per passione,

comunicatrice empatica, capace di coinvolgere i partecipanti in un percorso entusiasmante alla

scoperta di Milici e Rodì. Il corso, articolato in tre incontri pratici, ha riscosso un’ottima partecipazione, con circa 30 iscritti tra giovanissimi e meno giovani, segno che la voglia di osservare il proprio borgo con occhi nuovi è viva e diffusa. Tra i presenti, la Presidente dell’Associazione ANIMA, Caterina Trifiletti, e la fotografa Natalia Mirabile per un momento di premiazione e consegna attestati.

Poi la consegna delle pergamene ai tre partecipanti distintisi nel corso “Fotografare con lo smartphone – Tecniche e Creatività”:

– Terzo classificato: Anna Munafò: Per il miglior panorama in prospettiva e per aver sviluppato uno stile personale notevole e di grande personalità.

– Secondo classificato: Antonino Depasquale: Al più giovane e promettente talento, per aver dimostrato la capacità innata di raccontare la storia della foto attraverso l’immagine, con originalità e impegno.

– Primo classificato: Chiara Milone: Per l’eccellenza nel mostrare progressi tecnici e creativi, e per aver contribuito positivamente alla dinamica del gruppo.

A tutti i partecipanti è stato consegnato un attestato di stima e apprezzamento da parte della commissione.