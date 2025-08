Anna Oxa in concerto in piazza delle Ancore a Ferragosto

La cantante Anna Oxa sarà in concerto in piazza delle Ancore a Ferragosto. Ad annunciarlo ufficialmente in una diretta Facebook è stata l’assessora comunale alla cultura Angelita Pino. Il concerto è previsto il 15 agosto a partire dalle 21.30 a Calderà.

Dopo le notizie non ufficiali diffuse qualche mese fa attraverso alcuni canali social, adesso arriva la conferma da parte dell’amministrazione comunale della presenza a Ferragosto nella città del Longano di uno dei volti più noti della musica italiana.

La cantante pop nella sua carriera ha pubblicato 23 album in studio e venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo, collaborando con artisti come Fausto Leali, Ivano Fossati, Lucio Dalla, Amedeo Minghi, Rino Gaetano, Giorgio Gaber, Mario Lavezzi e Roberto Vecchioni. Ha reinterpretato anche brani di Claudio Baglioni, Francesco De Gregori, Fabio Concato e Lucio Battisti, oltre a cover di artisti internazionali come Patti Smith e John Lennon.

Ha partecipato per quindici volte al Festival di Sanremo, risultandone vincitrice in due occasioni: la prima nel 1989, con “Ti lascerò” in duetto con Fausto Leali, e la seconda dieci anni dopo, da solista con “Senza pietà”.