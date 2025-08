La parola al centro: gli appuntamenti culturali in Piazza San Rocco

Fra gli appuntamenti dell’Estate Barcellonese, nell’ambito della rassegna “R…Estate a Barcellona Pozzo di Gotto” non mancano le importanti occasioni di stampo culturale.

La prima metà di agosto vede diversi appuntamenti imperdibili susseguirsi nel quadro della Piazza San Rocco a Calderà, tutti ad ingresso gratuito.

Si tratta di tre appuntamenti:

6 agosto – “ Legàmi tra ieri e oggi” : un dialogo a tre voci con gli autori Francesco Pira, Roberta Cannarozzo e Marco D’.

“ : un dialogo a tre voci con gli autori e 8 agosto – “Orizzonti lirici” , un reading poetico con esposizione pittorica.

, un reading poetico con esposizione pittorica. 10 agosto – presentazione di “Sparsu di niuru”, l’ultimo romanzo di Carmelo Rucci.

Il 6 agosto “Legàmi tra ieri e oggi”: una triplice occasione culturale

Il primo appuntamento è quello di mercoledì 6 agosto 2025, alle ore 19:00 per un evento letterario che intreccia riflessione, parole e legami.

“Legàmi tra ieri e oggi” rappresenterà un dialogo a più voci sul filo della scrittura, del pensiero critico e dell’esperienza editoriale contemporanea.

A moderare l’incontro sarà Giulia Carmen Fasolo, editrice e direttrice editoriale di Smasher Edizioni, che dialogherà con tre autori di spicco del panorama nazionale:

Francesco Pira , sociologo e docente universitario presso l’Università di Messina, con il volume La Buona EduComunicazione (FrancoAngeli), saggio che esplora le sfide dell’educazione e della comunicazione nella società ipermediata contemporanea;

, sociologo e docente universitario presso l’Università di Messina, con il volume La Buona EduComunicazione (FrancoAngeli), saggio che esplora le sfide dell’educazione e della comunicazione nella società ipermediata contemporanea; Roberta Cannarozzo , autrice di Non esito neanche un attimo (Kimerik), romanzo intenso e personale che restituisce, attraverso una narrazione vivida e pulsante, le fragilità e le potenze del sentire umano;

, autrice di Non esito neanche un attimo (Kimerik), romanzo intenso e personale che restituisce, attraverso una narrazione vivida e pulsante, le fragilità e le potenze del sentire umano; Marco D’, autore del best seller Capitolo Zero (Smasher), opera di grande successo che mescola introspezione, ironia e visione, restituendo una narrazione generazionale dai toni originali e profondamente evocativi.

Ad aprire la serata, l’indirizzo di saluto dell’Assessora alla Cultura e ai Grandi Eventi, Angelita Pino, promotrice delle iniziative culturali che costellano il cartellone estivo della città.

“Legàmi tra ieri e oggi” sarà molto più di una semplice presentazione di libri: rappresenterà uno spazio di incontro tra discipline, generi, generazioni e sensibilità. Un’occasione preziosa per il pubblico di lettori, studenti e appassionati, che potrà confrontarsi direttamente con gli autori e con le tematiche urgenti che attraversano le loro opere.

8 agosto: “Orizzonti lirici”, il reading poetico

Venerdì 8 agosto 2025, alle ore 18:00, la Piazza ospiterà l’evento “Orizzonti lirici”, un incontro suggestivo tra parola poetica e arte visiva.

Il reading poetico, impreziosito da un’esposizione pittorica all’aperto, sarà un momento dedicato ai versi e all’arte, capace di creare una sinestesia di emozioni e riflessioni. Un’occasione per vivere la piazza come agorà culturale. La partecipazione è gratuita. A tutti i presenti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Per aderire, è sufficiente inviare un SMS al numero 329 6158123 oppure una e-mail a segreteria@edizionismasher.it

10 agosto: la presentazione di “Sparsu di Niuru”

Ultimo appuntamento della prima metà di agosto è quello di domenica 10 alle ore 19:00.

Alla presentazione, oltre ad Angelita Pino, interverranno Giulia Carmen Fasolo, editrice e direttrice editoriale di Smasher Edizioni e Carmelo Rucci, autore del riuscitissimo romanzo.

In un panorama letterario spesso appiattito da trame precostituite e personaggi anodini, Sparsu di niuru appare, già alla prima lettura, come un’opera fuori dal coro, dotata di quella densità poetica, ma anche antropologica, che distingue la scrittura di valore. Ambientato nel borgo immaginario di Sparsinero, adagiato idealmente sulla costa siciliana, il romanzo di Rucci evoca luoghi e volti che, pur nati dalla finzione narrativa, ci parlano delle inquietudini del presente. Sparsinero simboleggia, in qualche modo, il paradigma di ogni comunità umana sospesa tra il bisogno di accogliere e la paura atavica del diverso. Le pagine si popolano di personaggi che incarnano tensioni profonde, memorie non pacificate e desideri di rinascita. Sparsu di niuru è una narrazione che mette in scena il conflitto e l’incontro, la perdita e la resistenza, restituendo un affresco corale che attraversa i grandi temi dell’identità dei luoghi, della memoria e dell’appartenenza.