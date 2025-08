“Città aperta” definisce “fondi mancia” quelli regionali per l’estate barcellonese

Il Movimento Città Aperta apprende con sconforto che non ha avuto fine la pratica dell’Amministrazione del Sindaco Calabrò di chiedere alla Regione Siciliana dei “fondi mancia”, cioè erogati non a fronte di partecipazione a bandi ma piuttosto per l’unico “merito” di essere vicini politicamente all’Amministrazione Regionale.

“A seguito di richiesta di accesso agli atti si è infatti appreso che il Sindaco Calabrò ha richiesto direttamente al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana Galvagno un contributo di 15.000 euro per finanziare la manifestazione “(R)Estate a Barcellona Pozzo di Gotto”. Tra l’altro, viste le vicende che vedono indagato l’On. Galvagno tra l’altro proprio per la concessione di contributi come contropartita per favori politici e/o personali, ragioni quantomeno di opportunità avrebbero dovuto consigliare di evitare di fare richieste di questo genere.

Ma purtroppo la tentazione di poter farsi belli con qualche evento in più, per mascherare il fallimento di 5 anni di amministrazione, ha probabilmente prevalso su tutto il resto”.

“L’attività amministrativa della giunta Calabró si avvia al termine – ha affermato il consigliere Antonio Dario Mamì – e con essa, si spera, anche l’abitudine di captare fondi solo per vicinanza politica, tra l’altro molto spesso per spese voluttuarie mentre la città versa in un degrado impossibile da nascondere.”