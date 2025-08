Approvato all’unanimità il programma di interventi del SIRU Sud Orientale

E’ stato approvato all’unanimità il programma degli interventi del SIRU Sud Orientale (Sistema Intercomunale di Rango Urbano), a cui aderiscono 35 Comuni del comprensorio, con Barcellona Pozzo di Gotto come capofila. Le proposte progettuali prevedono un finanziamento di 34 milioni di euro, sui 46 iniziali previsti, di cui 4 saranno destinati ad imprese individuali e collettive ed 8 saranno oggetto di futura concertazione. Le proposte progettuali saranno inviate al Dipartimento regionale Programmazione per l’approvazione definitiva.

Le attività in programma riguardano, tra le altre, l’efficientamento energetico di vie cittadine o edifici pubblici, l’acquisto di attrezzature per servizi di pulizia urbana o di protezione civile, l’attuazione di progetti di riqualificazione o di realizzazione di siti culturali (per esempio nella città del Longano è stata proposta l’attivazione di una bibioteca del fumetto e la dotazione di climatizzatori e di pianoforte per l’auditorium San Vito), di progetti relativi al turismo esperenziale, come l’acquisto di minibus per il trasporto di giovani nel periodo estivo da Barcellona ad Oliveri e di ecobike o la realizzazione di piste ciclabili in altri comuni del comprensorio e il collegamento in rete del castello di Montalbano con altri presenti sul territorio.