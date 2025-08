Castro Game: a Castroreale arriva il gioco ispirato a Squid Game, tra adrenalina e divertimento

Sabato 9 agosto a partire dalle ore 19:30, il centro storico di Castroreale si trasformerà in un grande campo di gioco con “Castro Game”, l’evento ispirato – in chiave totalmente ludica e sicura – alla celebre serie TV Squid Game.

Una serata adrenalinica, diversa dal solito, dove astuzia, riflessi e spirito di squadra saranno gli ingredienti fondamentali per superare le prove. A lanciare l’iniziativa è Antonino Aliberti, membro dell’ASAC di Castroreale e organizzatore dell’evento, che promette:

“Sarà un’esperienza originale, coinvolgente e adatta a tutti: un gioco che unisce divertimento, competizione e valorizzazione del nostro bellissimo borgo.”

Un evento unico nel suo genere

Ispirato al successo planetario della serie Netflix “Squid Game”, Castro Game riproporrà alcuni dei giochi più iconici della serie – ovviamente senza alcun elemento di pericolo, ma con la stessa tensione e voglia di mettersi alla prova. I partecipanti, infatti, dovranno affrontare una serie di sfide che metteranno alla prova abilità, intuito, nervi saldi e un pizzico di fortuna.

L’intero evento sarà gestito in piena sicurezza, con personale dedicato e percorsi studiati per offrire un’esperienza immersiva e avvincente, ma sempre rispettosa delle regole.

Il borgo diventa teatro del gioco

Il fascino senza tempo di Castroreale, già noto come uno dei borghi più belli d’Italia, farà da cornice perfetta al gioco: vicoli, piazze e scorci panoramici si trasformeranno in “arene” dove i giocatori si muoveranno prova dopo prova. Una modalità che punta a valorizzare il patrimonio urbano in modo creativo e interattivo.

Un mix di competizione e socialità

Castro Game non è solo gioco: è anche incontro, scoperta e partecipazione, pensato per giovani e adulti, per gruppi di amici e famiglie che vogliano vivere insieme qualcosa di nuovo. In palio, oltre ai premi, c’è soprattutto il gusto di mettersi in gioco, letteralmente, in una serata d’estate tutta da ricordare.

Come partecipare

L’evento è aperto a tutti, con ritrovo alle 19:30 nel centro di Castroreale. Sarà possibile iscriversi direttamente sul posto, fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

Per informazioni, è possibile contattare l’organizzazione tramite i canali dell’ASAC Castroreale, o scrivere direttamente all’organizzatore.