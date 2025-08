Alla poetessa Monia Pin di Treviso il Premio di Poesia Circolare 2025

Ancora un successo di pubblico e partecipanti agli eventi organizzati del Museo Epicentro in questa estate alla 15 edizione del Premio Internazionale di “Poesia Circolare” tenuto domenica 3 agosto 2025, nel giardino del Museo Epicentro di Gala, antico borgo del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, organizzato da Nino Abbate, fondatore e animatore del Museo.

La giuria, composta dalla scrittrice e saggista Patrizia Zangla (Presidente), Alfredo Anselmo, giornalista, Valentina Certo, storica dell’arte, Andrea Cristelli, architetto e Salva Mostaccio, poetessa, ha selezionato dodici finalisti. Il primo premio è stato assegnato a Monia Pin (Treviso), il secondo premio a Felice Mancuso (Barcellona PG), il terzo premio a Antonino Nastasi (Taranto). Premio della critica a Salvatore Gazzarra (Messina); premio “Milena Milani” a Maria Concetta Borgese (Palermo). Le menzioni d’onore sono state assegnate a: Teresa Vario (Patti), Pietro Vizzini (Capaci), Filippo Scolareci (Spadafora), Francesca Patitucci (Salerno), Lorenzo Landini (Massa Carrara), Cinzia Di Salvo (Messina), Patrizia Donato (Barcellona PG).

All’inizio della serata è stato proiettato un video, curato da Gian Luca Abbate, con vari spezzoni di edizioni precedenti del premio, compreso un frammento della “Danza dello sciamano” di Nino Abbate, è stata presentata anche l’installazione “Il sole nero dentro di noi“ realizzata dagli artisti Nino Abbate e Salva Mostaccio che ha letto un brano in difesa degli animali, per richiamare l’attenzione su di loro alla violenza subita, mentre la scrittrice Patrizia Zangla ha portato avanti una interessante riflessione sul significato e le modalità della lettura. Melangela Scolaro, esponente della politica cittadina, presente alla serata come poetessa, ha voluto sottolineare il ruolo centrale dell’Epicentro per la vita culturale della città.