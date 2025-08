Alessandro Manganaro e la casa natale in via Garibaldi

Alessandro Manganaro nacque a Barcellona Pozzo di Gotto il 26 giugno 1917 e morì il 25 ottobre 1994. Si laureò in lettere classiche all’Università di Palermo con una tesi sull’architetto gesuita siciliano Angelo Italia, pubblicata in volume nel 1940. L’architetto gesuita progettò la chiesa palermitana di San Francesco Saverio, uno dei migliori edifici sacri esistenti in Sicilia, e diresse poi i lavori per il collegio dei Gesuiti di Polizzi Generosa, sulle Madonie.

La carriera dopo la laurea

Manganaro insegnò greco al Liceo Classico “Luigi Valli” della sua città fino al 1977, e per qualche anno fu anche Preside. Nell’Anno Accademico 1966-67 vinse una borsa di studio offerta dal governo greco a cittadini italiani. Si trasferì quindi in Grecia per dieci mesi ricoprendo incarichi speciali di studio. Fu Rettore dell’Università popolare comprensoriale di San Filippo del Mela, Presidente del Lions Club, Cavaliere del Santo Sepolcro, componente della giuria di alcune edizioni del Premio Nazionale Cattafi. Scrisse il testo per un video, oggi introvabile, sul patrimonio artistico del comprensorio tirrenico della provincia di Messina.

I natali di Manganaro

Alessandro Manganaro, secondo le interessanti notizie raccolte nel 2022 da Salvatore Scilipoti, presidente della Pro Loco intitolata appunto a Manganaro, ha appurato che era figlio di Antonio, commerciante (o artigiano), nato nel 1872 e morto nel 1935, e di Marianna Della Torre nata a Messina nel 1879 ed a sua volta figlia del Principe Alessandro Della Torre nato a Catania intorno al 1842 e di Maria Basilicò Nicolaci (1846-1926) nativa di Barcellona, discendente del Barone Michele Nicolaci. Recentemente abbiamo appreso che Manganaro nacque e visse in gioventù nella casa, oggi disabitata, sita ad angolo tra la via Garibaldi e il Vico Neve. Successivamente fu costruita la casa in via Roma, dove Manganaro visse fino a quando, negli ultimi anni della sua vita, si trasferì in una casa di Merì.

Manganaro partecipò attivamente alla vita culturale non solo cittadina, mettendo a disposizione la sua vastissima cultura umanistica, fornendo sempre preziosi consigli e contributi vari, presentando libri, mostre e relazionando in conferenze su svariati argomenti.

L’attività di traduttore

Tradusse la commedia plautina “Per tre soldi” per il Teatro Sperimentale di Michele Stilo, messa in scena nel 1951 dal teatro Sperimentale di Michele Stilo, col quale ha collaborato attivamente, e nel 2004 riproposta dall’Associazione Teatrale “S. Cattafi”. Si occupò di poesia neogreca, traducendo poesie di Sikelianós, Elitis, Seferis, Ritsos e Engonópulos, e illustrandole nel 1963 sul Gazzettino di Venezia. Per l’editore Mondadori ha tradotto nel 1965 il romanzo dello scrittore greco moderno Stratis Myrivilis “I quaderni di guerra del sergente Costula”.

L’omaggio della Pro Loco a lui intitolata

Fu presidente della Pro Loco di Barcellona tra il 1964 e il 1965, e proprio per tale motivo oggi la Pro Loco è intitolata a lui. Nel decennale della scomparsa la Pro Loco gli dedicò un omaggio, pubblicando nel 2004 il volumetto “Quaderno di Grecia, poeti neogreci”, curato da Carmelo Geraci ed edito da Pungitopo.