La Croce Rossa di Barcellona presente alla Giornata Mondiale della Gioventù

La Croce Rossa di Barcellona Pozzo di Gotto è presente a Roma alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Dopo due giorni intensi trascorsi tra Via della Conciliazione e Piazza San Pietro, invase da una marea di giovani provenienti da ogni parte del mondo — durante i quali sono stati necessari numerosi interventi sanitari a causa delle lunghe attese e delle elevate temperature — oggi i volontari, che in tutto sono circa tremila, si spostano sulla spianata di Tor Vergata. Qui sono in programma esercitazioni in vista delle celebrazioni che si terranno nella giornata di domani e dopodomani, presiedute da Papa Leone nell’ambito della GMG.