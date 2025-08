Uomo in escandescenza in centro a Barcellona, fermato dai Carabineri

Momenti di tensione nel tardo pomeriggio di giovedì a Barcellona Pozzo di Gotto, dove un cittadino di origine marocchina ha dato in escandescenza, generando panico tra i passanti.

L’uomo ha cominciato ad autolesionarsi mentre vagava per la città, attirando l’attenzione e spaventando chi si trovava nelle vicinanze. La sua corsa si è poi fermata davanti al monumento di Peppe ‘a Cannunera di fronte a Palazzo Longano, dove ha iniziato a delirare visibilmente.

Nel momento in cui si avvicinava al monumento ai caduti, alcuni cittadini sono intervenuti per bloccarlo e impedire che spaventasse i bambini presenti nei dintorni. Poco dopo, si è spostato in piazza Duomo, dove la situazione è ulteriormente degenerata.

L’intervento dei carabinieri e dei sanitari

A quel punto, sono intervenuti i carabinieri, che hanno dovuto usare la forza per immobilizzarlo. Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118, i cui operatori hanno provveduto a calmare l’uomo e successivamente a trasportarlo nel reparto di psichiatria dell’ospedale di Patti.

Secondo quanto emerso, l’uomo era già noto alle autorità: si tratterebbe infatti del terzo decreto di espulsione a suo carico. Tuttavia, sarebbe ancora a piede libero in quanto le autorità marocchine non ne riconoscono ufficialmente l’identità.