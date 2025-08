Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto: 50ª Charter Night e passaggio di campana

Una serata all’insegna della storia, dell’amicizia e del servizio civico ha celebrato il cinquantesimo anniversario del Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto. Giovedì 31 luglio, nella suggestiva cornice del ristorante Traminer, si è tenuta la 50ª Charter Night, coincisa con il tradizionale passaggio di campana.

Durante la cerimonia, il presidente uscente Emmanuele Bisignani ha simbolicamente ceduto la guida del club al nuovo presidente, Antonino Catanese, in un evento carico di emozione e significato per l’intera comunità.

Un evento che celebra mezzo secolo di storia

La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo, tra cui il governatore del Distretto Lions 108YB Sicilia e altre autorità leoistiche e lionistiche, a conferma dell’importanza che il club ha ricoperto nel territorio in questi cinquant’anni di attività.

Particolarmente toccante è stato l’intervento dell’avvocato Piero Fazio, Charter President e primo presidente della storia del club, che ha tracciato un ponte ideale tra passato e futuro, ricordando con orgoglio i primi passi del sodalizio giovanile.

I discorsi dei presidenti: tra gratitudine e nuove visioni

Nel suo discorso di commiato, Bisignani ha ringraziato tutti i soci per l’impegno profuso, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra. Ha poi rivolto un augurio sincero al suo successore, invitandolo a continuare a portare avanti con orgoglio i valori del Leo Club.

Antonino Catanese, nel discorso d’insediamento, ha citato la celebre frase di Gino Bartali:

“Il bene si fa ma non si dice, e certe medaglie si appendono al petto e non alla giacca”.

Con queste parole, ha lanciato un messaggio forte: il club continuerà a operare con umiltà e spirito di servizio, lontano dalla ricerca di visibilità, ma vicino ai bisogni concreti della comunità.

Premi, riconoscimenti e futuro

Durante la serata è stata anche conferita l’onorificenza “Leo Award of Honor” ad alcuni soci usciti per raggiunti limiti d’età, come riconoscimento del loro contributo nel tempo.

Il passaggio di campana ha rappresentato non solo un cambio nella leadership, ma un vero e proprio rinnovato impegno civico, con l’obiettivo di affrontare nuove sfide e continuare a essere un punto di riferimento per i giovani del territorio.

Il Leo Club Barcellona Pozzo di Gotto si conferma una realtà viva, dinamica e profondamente radicata nella comunità. Con la guida del nuovo presidente, il club guarda al futuro con entusiasmo, pronto a scrivere nuove pagine di impegno e partecipazione attiva.