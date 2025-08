Barcellona, realizzato il sopralluogo per il nuovo presidio INPS

Con il sopralluogo avvenuto ieri, 31 luglio, presso il Palazzo Satellite di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato compiuto un passo in avanti nel progetto di realizzazione del nuovo Presidio INPS di Barcellona.

Il Direttore provinciale INPS di Messina dr. Minutoli era presente per esaminare i locali che ospiteranno la nuova sede.

La visita, che segue l’accordo siglato tra il Comune e l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), è stata l’occasione per verificare le condizioni della struttura dopo i lavori di manutenzione, ma anche per stabilire i dettagli per la presa in possesso dei locali e avviare le fasi successive che porteranno all’apertura del nuovo sportello.

Il Presidio INPS, come annunciato in precedenza, garantirà una presenza istituzionale qualificata, ampliando l’offerta di servizi previdenziali e sociali per i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’intero comprensorio. Il nuovo sportello, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e i vertici nazionali e regionali dell’INPS, mira a includere anche servizi sperimentali dedicati alle categorie più fragili, come il supporto per le donne vittime di violenza, l’inclusione lavorativa e l’educazione previdenziale per i giovani.

La convenzione definitiva, che formalizza l’intesa, è stata firmata dal Direttore regionale INPS dr. Saltalamacchia e dal Sindaco Calabrò.