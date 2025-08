Barcellona, le novità discusse in Consiglio Comunale

Approvata, fra i lavori pubblici, l’opera di intervento sulla Saia Zigari

“Sono molto soddisfatto per le variazioni di bilancio esitate in Consiglio Comunale – in particolare il provvedimento sui lavori pubblici. Danno un chiaro segnale nell’intento di voler migliorare il nostro territorio”.

Queste le parole di compiacimento del presidente del Consiglio Comunale Angelo Paride Pino, riferendosi ad uno dei punti all’ordine del giorno del Consiglio conclusosi ieri, 31 luglio, e già avviato giovedì 30.

Nello specifico, il provvedimento citato, votato all’unanimità dai presenti, riguarda i lavori pubblici, con riferimento particolare all’importante opera di intervento sulla Saia Zigari per una cifra di 183 mila euro, essenziale per la messa in sicurezza della scuola “Destra Longano”, vittima di dissesto idrogeologico nel corso degli anni.

Fra l’elenco dei lavori pubblici previsti figurano anche:

Provvedimenti Protezione Civile;

Intervento Saia Pantano nei pressi del Museo Cassata (427 mila euro);

Mura di argine del Torrente Longano zona Calderà (122 mila euro);

Ripristino sede idraulica Saia Due Mulini e Santa Venera (300 mila euro);

Lavori messa in sicurezza scuole: materna Fondaconuovo, I.C. Balotta (Acquacalda), via Olimpia, Portosalvo (410 mila euro).

Gli altri provvedimenti: i fondi per le biblioteche, il restauro delle Varette e il progetto del GAL

Ma i punti all’ordine del giorno del Consiglio durante la prima seduta sono stati anche altri: in primo luogo, il provvedimento riguardante le biblioteche comunali di Barcellona P.G., rispettivamente la Biblioteca Comunale “Nannino di Giovanni” e la Biblioteca – Sezione Ragazzi “Oasi”, per le quali sono stati stanziati in totale 2400 euro, da destinare e dividere in maniera eguale tra le due strutture. Sulla questione è stata raggiunta l’unanimità di voto dei presenti.

Un progresso anche per quanto riguarda il lavoro di restauro delle tradizionali Varette: da aggiungersi ai 40 mila euro dello scorso anno per l’opera di restauro delle statue, anche 10 mila euro sui 33 mila richiesti all’Assessorato delle autonomie locali. Tale provvedimento ha ricevuto voti favorevoli da tutti i presenti, ad eccezione di Forza Italia.

Il quarto punto – rinviato a causa dell’abbandono dell’aula di “Città Aperta”, David Bongiovanni, “Unione per Barcellona”, Ilenia Torre, Melangela Scolaro e “Forza Italia” – è stato discusso durante la seconda seduta. Il provvedimento riguarda il progetto del GAL – Gruppo Azione Locale, votato positivamente dalla maggioranza in 10, gli altri astenuti.