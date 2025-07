Play Volley: Enza Torre è la nuova allenatrice della squadra di Serie C maschile

La società Play Volley Barcellona annuncia che Enza Torre è la nuova allenatrice della prima squadra maschile del campionato di Serie C: allenatrice preparata, motivatrice instancabile, porta con sè una lunga esperienza maturata sia nel settore femminile che in quello maschile, ottenendo risultati che hanno dato prestigio alla pallavolo barcellonese nel corso degli anni.

Il suo ritorno alla guida della prima squadra maschile rappresenta un chiaro segnale della volontà del club di continuare a crescere, investendo in competenza e dando continuità al lavoro svolto nel settore giovanile.

Le parole della neo-allenatrice:

“Non vedo l’ora di tornare in palestra e ritrovare tanti ragazzi che ho già avuto il piacere di allenare negli anni passati. Fin da subito inizieremo a lavorare per costruire una squadra con carattere, un’identità forte e un vero senso di appartenenza. L’obiettivo è dare continuità a ciò che abbiamo iniziato, creando un ambiente in cui ogni atleta possa crescere, esprimersi e contribuire al percorso collettivo.”