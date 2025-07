Il PD di Barcellona Pozzo di Gotto segnala carenze e ritardi nella programmazione di servizi scolastici e sportivi

In occasione dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico e della stagione sportiva, si ripropone in città il tema della carenza di adeguata e tempestiva programmazione da parte dell’amministrazione comunale, dei servizi i connessi e funzionali a tali fondamentali attività. A segnalare i disservizi è il Partito Democratico barcellonese, coordinato dal segretario Gianluca Pantano.

“Dopo decenni di funzionamento, lo scorso anno è stato di fatto abolito – si legge in una nota stampa – il servizio mensa per le scuole materne e quelle primarie. Oggi prendiamo atto che, nonostante l’impegno assunto in quell’occasione dall’amministrazione comunale, di ripristinare il servizio a partire dal prossimo anno scolastico, ad oggi nulla di concreto è stato fatto in questa direzione.

Sempre in ambito scolastico, dopo il tentativo dello scorso anno di far pagare il servizio Scuolabus agli studenti residenti nelle tante frazioni cittadine, non si conoscono le intenzioni dell’amministrazione per questo anno scolastico e, soprattutto, non si ha certezza sulla data di inizio del servizio, sulla disponibilità di un numero sufficiente di veicoli e di autisti o, in alternativa, della predisposizione di bandi per l’affidamento all’esterno dello stesso servizio”.