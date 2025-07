“Shakespeare Memory” debutta il 6 agosto al teatro FMA di Barcellona

Barcellona Pozzo di Gotto si prepara ad accogliere un evento teatrale di grande risonanza: “Shakespeare Memory”, una trilogia mozzafiato che promette di esplorare le profondità e le sfumature delle opere shakespeariane con uno sguardo fresco e innovativo. Selezionato al prestigioso Shakespeare Sicilian Festival 2025, ideato da Luciano Bottaro, lo spettacolo debutterà sul palco del Teatro FMA il 6 agosto alle ore 20:30.

Sotto la sapiente regia di Denis Pergolizzi, “Shakespeare Memory” si configura come un viaggio introspettivo e dinamico attraverso tre capolavori immortali: il sanguinoso dramma di “Tito Andronico”, le eterne domande esistenziali di “Amleto” e l’esilarante intreccio di equivoci de “La Commedia degli Errori”. Questa trilogia non si limita a riproporre i testi originali, ma cerca di estrarre l’essenza, i temi universali e le memorie latenti che risiedono in queste opere, offrendo al pubblico una prospettiva inedita e coinvolgente.

Biglietti disponibili al costo di 7 euro presso il botteghino del teatro oppure tramite il numero 3487105261