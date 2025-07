Pizzeria della Colonia: tradizione e originalità si incontrano in riva al mare

Dove la pizza diventa racconto, passione e creatività

Se c’è un luogo in cui la pizza si trasforma in esperienza, narrazione, passione e creatività, quel luogo è senza dubbio la Pizzeria della Colonia. Firmata dagli stessi patron di Unni Manci, questa nuova insegna si sta affermando con forza come uno dei veri e propri fiori all’occhiello della scena gastronomica locale. Una combinazione ben riuscita di ricerca sugli impasti, ingredienti selezionati con rigore, atmosfera conviviale, una vista mozzafiato sulle isole e, soprattutto, una storia personale che aggiunge profondità a ogni fetta servita.

Una passione nata in famiglia, cresciuta nel mondo

Al centro di questo progetto c’è Carmelo, anima e motore creativo della pizzeria, che ha imparato ad amare la cucina fin da bambino.

“A cucinare era mio nonno – racconta – e in una famiglia numerosa come la nostra, stare ai fornelli significava prendersi cura degli altri”.

Dopo anni passati a respirare il profumo del sugo e a impastare farina sotto gli occhi attenti dei familiari, Carmelo si avvicina professionalmente alla cucina all’età di 24 anni. Lo fa con umiltà e determinazione, affrontando la gavetta, frequentando corsi di specializzazione e accumulando esperienza anche all’estero, arricchendo la propria visione con contaminazioni e metodi internazionali.

Dopo aver gestito per anni locali di altri, nel 2018, insieme a sua moglie, compie il grande passo: nasce così Unni Manci a Barcellona, la prima tappa di un percorso che oggi prosegue, con entusiasmo rinnovato, anche nella suggestiva cornice della ex Colonia.

Una pizza che sa di grano, di territorio e di idee chiare

La cifra stilistica della Pizzeria della Colonia è subito riconoscibile: una pizza autentica, profonda, che fonde radici e innovazione. In collaborazione con Mulino 5 Stagioni, Carmelo ha sviluppato un impasto esclusivo che richiama i sapori autentici del grano siciliano.

Viene utilizzata soltanto farina tipo 1, macinata a pietra, combinata a un blend di cereali studiato appositamente per garantire leggerezza, alta digeribilità e un gusto corposo, pieno e persistente. Il tutto viene esaltato da lievitazioni naturali e da una cura quasi maniacale, tipica della lavorazione artigianale di qualità.

Ma l’impasto, per quanto fondamentale, non è l’unico protagonista: anche i condimenti sono frutto di una selezione rigorosa. Dalla mozzarella ragusana alla polpa di pomodoro, ogni ingrediente racconta un percorso, una filiera basata sulla qualità e sul rispetto della materia prima.

Il risultato? Pizze che non si limitano a saziare, ma evocano un tempo passato, familiare, profondamente radicato nella memoria.

I grandi classici… e le invenzioni che sorprendono

Il menu è un continuo equilibrio tra solidi riferimenti alla tradizione e spunti creativi capaci di stupire anche i palati più esperti. Tra le proposte ormai iconiche del locale, Carmelo ci racconta due creazioni che hanno riscosso e continuano a riscuotere grande successo:

• La “Pizza della Colonia”: con mozzarella ragusana, melanzane fritte, datterino e, all’uscita, pesce spada affumicato e mentuccia – un autentico tripudio di sapori mediterranei, intensi e armonici, che restano impressi nella memoria;

• L’“Estiva”: vellutata di zucchine preparata in casa, bufala, prosciutto cotto, scaglie di Parmigiano e pesto di basilico – un equilibrio di freschezza, morbidezza e profumi che celebra al meglio la stagione più luminosa.

Grande attenzione è riservata anche a chi ha esigenze alimentari specifiche: il locale offre versioni vegane e senza glutine, preparate con la stessa cura e passione, senza mai rinunciare alla qualità e all’esperienza sensoriale.

Un luogo ritrovato, un’accoglienza che scalda

La Pizzeria della Colonia non è solo sinonimo di buona cucina, ma anche di recupero architettonico, memoria storica e rinascita sociale. Sorge infatti all’interno di quella che, negli anni ’50 del Novecento, era una Colonia estiva per bambini. Rimasta a lungo in stato di abbandono, la struttura è stata riportata in vita grazie alla determinazione e all’intraprendenza di un gruppo di giovani imprenditori locali, ai quali Carmelo e il suo team esprimono profonda riconoscenza.

“Questa è una delle avventure più belle della nostra vita – racconta – e senza la generosità, la visione e il talento di questi ragazzi, oggi non saremmo qui“.

All’interno della cosiddetta “Piazza” dell’Ex Colonia, oltre alla Pizzeria della Colonia, trovano spazio altri due progetti che arricchiscono l’offerta:

• Mediterraneo Beach Club – bistrò e drink bar dove l’eleganza dell’ambiente si fonde con l’autenticità della tradizione marinara siciliana;

• Riva Café – gelateria e graniteria, perfetta come punto di incontro e ristoro durante tutta la giornata, dal caffè del mattino al dopo cena.

L’ambiente è ampio, accogliente e informale, con luci calde, arredi curati e spazi aperti che ricordano le terrazze sul mare. Qui si respira un’atmosfera genuina, fatta di sorrisi, condivisione e complicità, un luogo che è casa senza averlo mai preteso.