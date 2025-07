I ruderi del complesso di S. Maria de Cellis a Santa Lucia del Mela: un patrimonio da salvaguardare e valorizzare

In tempi remoti, sul declivio orientale dello storico colle Mankarruna, su cui sorge Santa Lucia del Mela, venne eretta una chiesa, da cui si irradiò il locale culto della Madonna della Neve. Sulle tracce dell’antico santuario – silenziose, ma preziose testimoni di storia e di fede – ci riporta il prof. Mario Barresi, autore del presente articolo, raccontandoci in breve le vicissitudini di quel complesso e la recente segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina.

Le origini dell’antichissima chiesetta di Santa Maria de Cellis e del culto della Madonna della Neve a Santa Lucia del Mela

Sulle ripide pendici del versante orientale del colle luciese, che degradano verso le sponde del fiume Floripotema, sorgeva un tempo, isolata nella campagna, la chiesa di Santa Maria ad Nivem o de Cellis, denominazione quest’ultima che faceva riferimento alle celle attigue all’edificio sacro, forse in origine dimora di eremiti. Diversi storici del territorio menzionano questo luogo di culto nelle loro pubblicazioni, fra cui il sacerdote S. Cucinotta (La Madonna della Neve e le sue vicende, 1926), il canonico S. Cambria (La Madonna della Neve. Notizie storiche e preghiere, 1944) e il frate del TOR G. Parisi (Alla ricerca di Diana Facellina. Santa Lucia e il “Melan” nel mito e nella storia, 1973). Stando alle loro ricerche, si trattava di un edificio antichissimo, documentato, insieme alla confraternita in esso eretta, a partire dalla metà del XV secolo. Sul sagrato si trovava un cimitero, fiancheggiato da un portico ipostilo nel quale era collocata la tela raffigurante il Transito di S. Giuseppe, oggi custodita nel nuovo santuario. Nel 1529 la chiesa accolse la preziosa statua in marmo della Madonna della Neve, scolpita da Antonello Gagini, e dall’anno successivo si iniziò a celebrare con grande solennità e concorso di popolo la ricorrenza mariana del 5 agosto. Il piccolo e solitario santuario divenne così meta di numerosi pellegrinaggi, tra cui quello del prelato luciese, oggi beato, mons. Antonio Franco, che vi si recò nel 1624 durante un periodo di persistente siccità per impetrare l’intercessione della Madonna.

Una nuova chiesa in onore della Madonna della Neve viene eretta in un’ala del castello. I materiali dell’antica chiesetta sono utilizzati per la costruzione del nuovo tempio

Intorno al 1660 i sacerdoti Giuseppe Picciotta e Francesco Carrozza si insediarono nelle cellette annesse al santuario, fondandovi un oratorio filippino dedicato a San Giuseppe. Tuttavia, negli anni successivi, a causa del clima rigido e dei disagi legati alla posizione isolata del sito, pensarono di trasferirsi nel centro abitato. Ottenuta nel 1673, da don Francesco Morra, principe di Buccheri, la concessione del castello ormai in rovina, vi fu eretta in un’ala dello stesso la nuova chiesa in onore della Madonna.

Fu allora che il destino dell’antica chiesetta parve definitivamente segnato: i materiali di cui era composta vennero riutilizzati per la costruzione del nuovo tempio. Risale infatti al 1674 la richiesta, prontamente accolta dal prelato di Santa Lucia mons. Impellizzeri, dal sindaco e dai giurati, di trasferire la statua della Madonna, le reliquie, le rendite e i privilegi alla nuova chiesa e di impiegare i materiali della vecchia chiesa e delle strutture annesse per il completamento del nuovo edificio sacro. Nel 1676, infine, la statua del Gagini venne solennemente intronizzata nel nuovo santuario.

La storia della chiesetta di Santa Maria de Cellis si intreccia con quella del tempio di Diana Facellina

Padre Parisi, nel libro citato, ipotizzava che l’antica chiesetta fosse stata edificata sui ruderi del celebre tempio di Diana Facellina, menzionato da diversi autori latini, ma del quale non è mai stata rinvenuta alcuna evidenza archeologica. Concludeva i suoi studi ricordando che, negli anni Cinquanta del Novecento, l’allora amministratore apostolico della prelatura luciese, mons. Guido Tonetti, tentò più volte di avviare degli scavi nell’area delle Celle. Tuttavia, fu sempre dissuaso dal timore di recare disagio all’anziana proprietaria del terreno, che da quel podere traeva i mezzi di sostentamento.

Studi più recenti hanno ipotizzato localizzazioni alternative del tempio di Diana, ma, in ogni caso, il sito di Santa Maria de Cellis conserva intatto il suo fascino antico, avvolto dal mistero e dalla memoria di un culto plurisecolare.

Dall’esplorazione dei ruderi del complesso di Santa Maria de Cellis alla segnalazione alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina

Ricordo con vivida emozione la prima lettura delle ricerche di padre Parisi, avvenuta oltre quindici anni or sono. Due mesi fa, in occasione degli Esami di Stato, fui nominato commissario esterno. In modo del tutto fortuito – o, oserei dire, provvidenziale – mi ritrovai come presidente di commissione la prof.ssa Maria Jose Calderone, donna di grande cultura, esperienza e professionalità. Tra noi nacque un dialogo intenso e ricorrente sui rispettivi territori di provenienza. Fu lei a raccontarmi di aver ereditato, lo scorso anno, insieme al fratello dott. Paolo Calderone, un terreno in contrada San Giuseppe, sul quale si trovano ancora i ruderi della chiesa di Santa Maria de Cellis. Immediatamente riaffiorò nella mia memoria lo scritto di padre Parisi, che tanti anni prima mi aveva affascinato. Quindi le chiesi se potesse accompagnarmi a visitare quel terreno.

La sorpresa fu grande: tra la fitta vegetazione sono ancora ben visibili numerosi ruderi della chiesa e delle strutture annesse, silenziosi testimoni di una storia che merita di essere riscoperta, valorizzata e restituita alla collettività.

Grazie alla straordinaria sensibilità e alla piena disponibilità mostrata dai proprietari, che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, si è potuto procedere tempestivamente con una segnalazione formale alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, perché al più presto venga effettuato un sopralluogo tecnico. L’auspicio è che gli scavi tanto desiderati nel secolo scorso possano adesso diventare realtà, consentendo così il recupero e la rivalutazione di un sito di grande interesse storico, culturale e devozionale. Un traguardo simbolico potrebbe essere rappresentato dall’anno 2029, ricorrenza del quinto centenario dell’arrivo a Santa Lucia del Mela della venerata statua della Madonna della Neve, collocata, per ben 147 anni, nella chiesetta di S. Maria de Cellis.

Mario Barresi

Nelle foto seguenti: ruderi del complesso di S. Maria de Cellis avvolti da una fitta vegetazione. Affiorano diversi elementi architettonici, tra cui una lesena, alcune pareti intonacate con finitura imitante una tessitura di laterizi sfalsati, una finestra strombata, alcune nicchie cieche nella parte sommitale di un imponente muro e diverse altre strutture edilizie che un radicale scerbamento del terreno potrebbe mettere in luce. Gli attuali proprietari ricordano pure l’interramento in loco, circa mezzo secolo fa, di colonne e capitelli.