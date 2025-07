E’ stato eletto il nuovo consiglio direttivo dell’associazione ANGSA Messina (Associazione Nazionale Genitori perSone con Autismo).

Il consiglio, presieduto da Laura Sportaro, è composto da Antonella Carrà (vicepresidente), Nica Calabrò (consigliere), Lucia Maiuri (tesoriere) e Pasquale Napoli (consigliere).

L’Angsa rinnova l’impegno costante per portare avanti le attività dell’associazione, che da venticinque anni è presente sul territorio. Come sempre, oltre a collaborare con le istituzioni per la programmazione dei servizi. sarà impegnata nel promuovere eventi formativi e informativi per le famiglie, parent training, al fine di affrontare tematiche di carattere educativo e sociale, eventi di carattere scientifico e raccolta di fondi per la gestione di progetti di attività ludico ricreativa, come il Grest Speciale 2026.