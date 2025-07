Pronto Soccorso “Cutroni Zodda”, la soddisfazione del Sindaco per la riapertura prevista il 2 agosto

Il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto esprime grande soddisfazione per l’imminente riapertura del Pronto Soccorso presso il Presidio Ospedaliero “Cutroni Zodda”, prevista per sabato 2 agosto.

Di seguito, le parole del Primo cittadino di Barcellona Pozzo di Gotto:

“Questo traguardo è la dimostrazione che, quando si lavora uniti per un obiettivo comune, si possono superare anche le difficoltà più complesse. Desidero ringraziare sentitamente gli On.li Pino Galluzzo e Pippo Laccoto, l’Assessore Regionale alla Salute, la Direzione Generale dell’Asp di Messina e in particolare il Dott. Giuseppe Cuccì, per aver messo in atto tutte le azioni necessarie per giungere a questa risoluzione. La riapertura del Pronto Soccorso, con il rafforzamento del personale e l’implementazione di nuove tecnologie, è una risposta concreta alle esigenze del territorio e un segnale di speranza.”