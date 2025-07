Inaugurata la XX Edizione di Expo Oliveri: un appuntamento che si rinnova ogni anno

Anche la pioggia non ha fermato l’entusiasmo e l’energia dell’inaugurazione ufficiale della 20ª edizione di EXPO OLIVERI, la più grande fiera commerciale della Sicilia. Un momento emozionante, simbolico e molto partecipato, che ha dato il via a un mese di eventi, spettacoli, degustazioni e scambi culturali nel cuore dell’estate siciliana.

A celebrare l’apertura dell’evento avvenuto la scorsa domenica, accanto alle organizzatrici Giusy e Francesca D’Amico, erano presenti autorità locali, tra cui Francesco Iarrera Sindaco di Oliveri, Michele Lemmo Sindaco di Tripi–Abakainon, Salvatore Cipriano Sindaco di Piraino e Gianluca Bonsignore Sindaco di Patti.

Una presenza istituzionale significativa, che ha confermato il valore e il riconoscimento territoriale della fiera, oggi considerata uno dei pilastri per lo sviluppo socioeconomico e turistico dell’area.

«EXPO OLIVERI non è solo una fiera ma parte di un percorso di crescita condiviso. Da vent’anni è un punto fermo del nostro territorio e oggi più che mai serve unire le forze tra sindaci, operatori, imprenditori e cittadini per promuovere il turismo e la cultura. Qui la tradizione incontra l’innovazione, i prodotti tipici raccontano la nostra storia, le nostre radici, e si aprono spazi anche per il dialogo tra culture. È questa è la Sicilia» – ha dichiarato il Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera.