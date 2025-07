Barcellona, assolta la presidente di un’associazione animalista

È stata assolta con formula piena dal Tribunale di Barcellona P.G. la presidente di un’associazione animalista, accusata di appropriazione indebita per non aver restituito un cane malato al presunto proprietario. La decisione rappresenta un importante precedente a tutela degli animali e del ruolo delle associazioni protezionistiche.

Il cane non era stato denunciato come smarrito ed era gravemente malato

Il fatto risale a quando l’imputata, su segnalazione di cittadini e in coordinamento con la Polizia Municipale, si era occupata del recupero di un cane in gravi condizioni igienico-sanitarie, affetto da Leishmaniosi non curata e in stato di evidente sofferenza psicofisica. La presidente, ritenendo che si trattasse di un caso di abbandono animale ai sensi dell’art. 727 comma 2 c.p., aveva deciso di trasferirlo presso la propria abitazione per garantirgli cure immediate e assistenza continuativa.

Secondo quanto emerso, il presunto proprietario non aveva mai denunciato la scomparsa dell’animale, come invece previsto dall’art. 8 della Legge Regionale n. 15/2000, rafforzando così il quadro indiziario dell’abbandono.

La difesa e il riconoscimento del ruolo delle associazioni

La difesa legale dell’Avv. Gaetana Cipolla ha sottolineato come l’intervento della presidente sia avvenuto non solo nel pieno rispetto delle norme vigenti, ma anche nel quadro delle finalità statutarie dell’associazione animalista, in stretta collaborazione con le autorità locali.

Successivamente, la stessa presidente aveva presentato istanza formale per il trasferimento della proprietà del cane, che l’ASP territorialmente competente ha ritenuto fondata, riconoscendo il nuovo affidamento.

La sentenza: comportamento non arbitrario, ma doveroso

Il Tribunale ha pienamente accolto la tesi difensiva, ritenendo non arbitraria ma legittima la condotta dell’imputata, evidenziando come la sua azione fosse finalizzata esclusivamente alla tutela del benessere animale. L’assenza di una denuncia di smarrimento da parte del proprietario, unita alle condizioni cliniche dell’animale, ha portato il giudice ad assolvere l’imputata “perché il fatto non sussiste”.

Un precedente importante nella tutela degli animali

Questa decisione rappresenta un precedente rilevante nella giurisprudenza italiana, in quanto valorizza il ruolo delle associazioni animaliste nella protezione attiva degli animali in difficoltà, specie quando le condizioni lasciano presumere un abbandono e una grave incuria.