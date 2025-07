Una Preghiera Collettiva per la Pace in Palestina: l’invito a unirsi Venerdì 1 Agosto alle 19:30

Di fronte al dolore che da mesi attraversa la Striscia di Gaza, al silenzio delle istituzioni e all’inerzia della comunità internazionale, nasce dall’Associazione “Il Giglio” e da tutta “Gigliopoli, la Città dei bambini spensierati” un’iniziativa semplice ma profondamente significativa: una Preghiera Collettiva per la Pace in Palestina, un gesto di solidarietà universale rivolto soprattutto ai bambini e al popolo palestinese.

Venerdì 1 Agosto alle ore 19:30, chiunque lo desideri è invitato a fermarsi, ovunque si trovi, per 15 minuti di preghiera e raccoglimento. Il cuore dell’iniziativa è nella ripetizione, come un mantra, delle parole: “PACE IN PALESTINA”. Un appello che vuole oltrepassare le barriere del credo religioso, dell’età o dell’orientamento politico, nella convinzione che l’unione delle coscienze possa diventare forza concreta di cambiamento.

“Crediamo che la nostra voce collettiva, il nostro pensiero unito, possa raggiungere i cuori di coloro che detengono il potere di porre fine a questi atti di disumanità.”

La preghiera collettiva sarà anche un momento di ritrovo fisico: a Gigliopoli, in via Sant’Antonio n.6 a Capo Milazzo, ci si potrà unire insieme, in presenza, per vivere questa esperienza spirituale e civile. Ma l’invito si estende ben oltre i confini geografici: ogni casa, strada, ufficio o luogo pubblico può trasformarsi, anche solo per qualche minuto, in un punto di pace, resistenza e umanità.

L’iniziativa nasce come risposta all’orrore ininterrotto che si consuma a Gaza, dove ogni giorno si moltiplicano le vittime civili, i bambini senza casa e senza futuro, le famiglie spezzate. Una tragedia che, per chi promuove l’iniziativa, non può più essere ignorata o ridotta a mera cronaca di guerra, ma va riconosciuta come una catastrofe umanitaria davanti alla quale è necessario prendere posizione con gesti concreti, anche simbolici, come questa preghiera condivisa.

L’invito è quindi a partecipare e diffondere il messaggio il più possibile, per costruire una rete silenziosa ma potente di vicinanza e speranza.

“Insieme possiamo davvero fare qualcosa per i nostri fratelli Palestinesi. Un piccolo gesto, una parola condivisa, possono generare un’onda capace di attraversare ogni confine.”

1 agosto, ore 19:30. Ovunque tu sia, fermati e prega per la Pace in Palestina.