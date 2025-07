Intervista a Melo Freni, sulle orme del mestiere di giornalista

In occasione del conferimento del Premio “Nunzio Freni”, da lui ideato negli anni Novanta in memoria del padre, e della carica di socio onorario del Lions Club di Castroreale, abbiamo incontrato nella sua casa a Marchesana Melo Freni, giornalista e scrittore, testimone dell’Italia e del mondo del secondo Novecento.

Sulle pareti tappezzate di foto della sua dimora si possono vedere i volti dei personaggi che Freni ha incontrato nella sua lunga carriera di giornalista, scrittore, poeta e regista teatrale. Oltre ad aver lavorato alla Rai, prima come redattore culturale e poi come redattore capo del Tg1, alla Gazzetta del Sud e al Corriere della Sera, ha scritto dodici libri di poesie, sette romanzi e quarantadue regie teatrali. Ha dedicato, inoltre, preziose pagine critiche a numerosi scrittori, da Giuseppe Tomasi di Lampedusa a Leonardo Sciascia, da Luigi Pirandello a Gesualdo Bufalino.

Insieme a lui abbiamo ripercorso la sua carriera, partendo dalle emozioni provate nel ricevere il suo primo premio, quello “Internazionale per la Letteratura e il Giornalismo” di Chianciano Terme fino alla riconoscenza attuale verso i castrensi per l’assegnazione delle ultime due onorificenze. Nel corso della chiacchierata Freni ha anche ricordato l’amicizia fraterna con Franco Battiato, uomo di grande umiltà, sempre rispettoso del suo pubblico, e Ignazio Buttitta.

Della sua lunga vita costellata di grandi soddisfazioni professionali, Melo Freni, che ha spento 91 candeline lo scorso 19 luglio, rivivrebbe tutto, senza alcun rimpianto:

“Sono arrivato a Castroreale che ero ancora un bambino per andare via da uomo maturo, mentre frequentavo il secondo anno di Università. Oggi ricevere questi due riconoscimenti per me è un sogno.

Quando si è originari di un piccolo centro di provincia non è facile prevedere quali saranno i futuri sviluppi della tua vocazione. Tuttavia, io ci ho creduto, faticando tanto per realizzare i miei desideri e alla fine ci sono riuscito. Oggi la mia speranza è quella di dare alle nuove generazioni l’esempio di una cultura che muova sempre dal popolo, dal contingente e che sia caratterizzata essenzialmente dalla modestia, in modo tale che relazionarsi con un interlocutore di grande prestigio o con uno di modeste condizioni sia perfettamente equivalente”.