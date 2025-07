Antonio Mazzeo ha firmato il rimpatrio per evitare la detenzione, è a casa

È tornato in Italia Antonio Mazzeo, giornalista e attivista messinese, tra i 21 passeggeri della nave Handala, l’imbarcazione umanitaria della Freedom Flotilla Coalition diretta a Gaza e intercettata nei giorni scorsi in acque internazionali dalla marina israeliana. Dopo ore di apprensione, il suo rientro è avvenuto all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea da Tel Aviv. Ad accoglierlo, tra emozione e commozione, c’erano rappresentanti delle associazioni AssopacePalestina, Arci, Un Ponte Per, della stessa Freedom Flotilla, oltre a esponenti politici come Arturo Scotto (PD), Giovanni Russo Spena, ex senatore, e Roberta Leoni, presidente dell’Osservatorio contro la militarizzazione della scuola.

Mazzeo ha scelto l’espulsione immediata da Israele, firmando il rimpatrio per evitare la detenzione. La nave Handala, partita da Gallipoli con a bordo aiuti umanitari destinati alla popolazione di Gaza – latte in polvere, medicinali, generi alimentari e giocattoli – è stata fermata con la forza e dirottata verso il porto israeliano di Ashdod. I 21 attivisti a bordo sono stati presi in ostaggio, le telecamere disattivate, ogni contatto interrotto.

In un durissimo intervento al suo arrivo in Italia, Mazzeo ha denunciato le condizioni in cui versa la popolazione della Striscia:

“Il Mare Nostrum non è più mare di nessuno, ma solo il mare israeliano, dove possono permettersi di fare quello che vogliono. A Gaza non è solo guerra, è sterminio per fame e sete. Una generazione intera rischia di sparire: ci sono migliaia di donne incinte che rischiano di perdere i loro figli prima ancora di vederli nascere. È inaccettabile”, ha dichiarato.

La solidarietà da Barcellona Pozzo di Gotto

Ieri, il Movimento Città Aperta aveva lanciato un appello urgente affinché le istituzioni locali e il governo italiano si mobilitassero per ottenere il rilascio dei due cittadini italiani a bordo dell’Handala, tra cui proprio Mazzeo, molto conosciuto anche per il suo impegno civile e pacifista.

Oggi, a esprimere solidarietà anche il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò, che in una nota ufficiale aveva parlato di “gesto di altruismo e impegno civico” e aveva chiesto “l’intervento immediato delle autorità diplomatiche italiane per garantire il suo pronto rilascio”.

Un appello per la nave Handala

Mazzeo, nel ribadire la natura esclusivamente pacifica della missione, ha chiesto che la nave Handala venga immediatamente dissequestrata e restituita alla Freedom Flotilla Coalition, affinché possa portare a termine il suo intento umanitario.

La vicenda della Handala rappresenta la terza azione di forza in mare da parte di Israele negli ultimi mesi, sollevando gravi preoccupazioni e accuse di violazione del diritto internazionale. La missione della Freedom Flotilla ha riportato l’attenzione sul dramma della popolazione civile di Gaza, sempre più isolata e schiacciata da una crisi umanitaria che, secondo molte organizzazioni, ha raggiunto livelli “intollerabili e disumani”.

Mazzeo, nel suo appello, ha invitato cittadini, istituzioni e media a non distogliere lo sguardo.