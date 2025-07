Appello urgente per la liberazione dell’attivista Antonio Mazzeo della Freedom Flotilla

Un appello urgente giunge dall’hinterland per la sorte di Antonio Mazzeo, insegnante, ricercatore per la pace e giornalista, rapito nella notte dalle forze di occupazione israeliane. L’appello, è chiaramente esteso a tutti gli attivisti a bordo con lui: 12 provenienti da 21 paesi diversi ed è già stato lanciato e diffuso dal Collettivo Malerba.

Mazzeo si trovava a bordo della nave civile Handala, parte della Freedom Flotilla Coalition, in una missione umanitaria diretta a Gaza. L’imbarcazione, salpata da Gallipoli e carica di aiuti essenziali per la popolazione palestinese, è stata intercettata in acque internazionali, un atto che la Coalizione e i sostenitori definiscono “pirateria di stato” e una palese violazione del diritto internazionale.

Tra gli attestati di solidarietà e la richiesta di salvare Antonio Mazzeo e gli attivisti anche il giornalista Nuccio Anselmo e l’Associazione “Il Giglio”.

L’incidente, avvenuto a circa quaranta miglia nautiche dalla costa, ha visto le forze israeliane disattivare le telecamere e interrompere ogni comunicazione con l’equipaggio alle 23:43 (ora palestinese). A bordo della Handala vi erano 21 civili disarmati provenienti da 12 Paesi, tra cui parlamentari, avvocati, giornalisti, sindacalisti, ambientalisti e difensori dei diritti umani. Oltre a Mazzeo, tra i rapiti figura anche l’attivista per la giustizia climatica e sociale Antonio “Tony” La Picirella.

Un carico umanitario, non militare

La Freedom Flotilla Coalition ha ribadito che l’Handala trasportava esclusivamente beni di prima necessità destinati alla popolazione civile di Gaza: latte in polvere per neonati, pannolini, alimenti e medicinali. Il carico, di natura strettamente civile, era inteso per la distribuzione diretta a una popolazione stremata dalla fame indotta e dal collasso sanitario causati dal blocco israeliano, un blocco che viola gli obblighi di Israele, in quanto potenza occupante, di provvedere ai bisogni della popolazione civile, come sancito dal diritto internazionale umanitario e dalle Convenzioni di Ginevra.

Escalation di aggressioni contro missioni civili

L’attacco alla Handala rappresenta il terzo atto di aggressione israeliana contro missioni civili della Freedom Flotilla nel solo 2025. A maggio, la nave civile Conscience è stata bombardata da un drone in acque europee, causando quattro feriti. A giugno, la nave Madleen è stata illegalmente sequestrata e dodici civili, tra cui un membro del Parlamento europeo, sono stati rapiti.

Questi attacchi, secondo la Freedom Flotilla, dimostrano il continuo disprezzo di Israele per le ordinanze vincolanti della Corte Internazionale di Giustizia, che obbligano lo Stato occupante a facilitare l’accesso umanitario alla Striscia di Gaza. “Israele non ha alcuna autorità legale per detenere civili internazionali a bordo della Handala,” ha dichiarato Ann Wright, membro del comitato direttivo della Freedom Flotilla. “Non si tratta di una questione interna a Israele. Parliamo di cittadini stranieri che agivano nel rispetto del diritto internazionale e si trovavano in acque internazionali. La loro detenzione è arbitraria, illegittima, e deve cessare immediatamente.”

L’appello di Freedom Flotilla Italia si concentra ora sul Sindaco di Milazzo, Pippo Midili, sollecitandolo a rivolgersi senza indugio al Governo nazionale. La richiesta è che si attivi tempestivamente e con ogni mezzo disponibile per ottenere l’immediata liberazione di Antonio Mazzeo e degli altri attivisti illegalmente detenuti.

Si chiede al Sindaco di andare oltre la semplice lettera già inviata al Ministro degli Esteri, ritenuta insufficiente, e di convocare con urgenza una riunione di Giunta comunale. L’obiettivo è deliberare una richiesta formale al governo che includa:

La liberazione degli attivisti in ostaggio delle forze di occupazione israeliane.

L’interruzione di qualunque accordo di cooperazione civile e militare con lo Stato d’Israele fino alla cessazione di tutte le azioni genocidarie in corso.

La mancanza di un’azione decisa da parte del Sindaco e della sua giunta, per esprimere agli attivisti tenuti in ostaggio tutto il sostegno e il supporto necessario, potrebbe configurare, secondo Freedom Flotilla Italia, una gravissima complicità morale con quanto compiuto dallo Stato d’Israele e dai suoi organi.

“Siamo di fronte a un massacro di civili inermi e non a una guerra,” ribadisce Freedom Flotilla Italia, sottolineando come questi crimini siano “strumentali al genocidio del Popolo Palestinese, perpetrato con la complicità del governo italiano e di altri governi occidentali.”

L’equipaggio della Handala, prima dell’arrembaggio, aveva annunciato l’intenzione di intraprendere uno sciopero della fame e rifiutare ogni forma di cibo dalle forze di occupazione israeliane in caso di detenzione. L’Italia, e in particolare la comunità di Milazzo, attende ora risposte e azioni concrete per la liberazione di Antonio Mazzeo e degli altri membri della Freedom Flotilla.