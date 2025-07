Nto Menzu A Na Strada, gli artisti in visita all’Epicentro di Gala

Un’esplosione di arte, colori e musica sta prendendo piede nel borgo di Cannistrà a Barcellona Pozzo di Gotto dove da oggi, e fino a domenica 27 inclusa, avrà luogo “Nto Menzu A Na Strada” Vol.III, il Festival di Street Art organizzato dall’Associazione Culturale Cannistrà, con la presidenza di Vincenzo Mirabile e la direzione artistica di Andrea Sposari.

Già da un po’, però, il borgo è stato popolato dagli artisti del Collettivo Flock, diretto da Alessio Barchitta, che eccezionalmente quest’anno hanno portato avanti una residenza artistica, consistita nella lavorazione e realizzazione di pezzi di arte contemporanea in argilla, con la collaborazione di chiunque volesse prendervi parte.

Gli artisti – Martina Biolo, Francesco Pacelli, Martina Cioffi, Marco Emmy –, dopo diversi giorni di residenza, hanno deciso di visitare il vicino Museo Epicentro di Gala, dove ad accoglierli era presente il fondatore Nino Abbate, il quale ha testimoniato l’incontro tramite un post Facebook.

Un’occasione in cui diverse forme di arte si incontrano ed intersecano, dando vita a nuove visioni. E questo è anche un progetto portato avanti dall’Associazione Culturale Cannistrà nella sua opera di rigenerazione urbana del borgo, curata ormai dal 2011.

“Nto Menzu A Na Strada”, a partire da questa sera, darà luogo ad un connubio di arte, musica live, incontri. I muri del borgo si arricchiranno di nuove opere d’arte, da sommare alle 150 già presenti, grazie ad artisti di rilievo nazionale e internazionale: Ligama, Loste, John Blond, Carlo Alberto Giardina, Vincenzo Suscetta, No One On Walls, Piede che Fuma.

Stasera, a completare il quadro, le live musicali di Kyma e Prima o Poi Music, rispettivamente alle ore 22:00 e 23:00 e a cura di Mish Mash Festival. Gli altri artisti che animeranno il corso delle tre serate sono Chris Obehi, SudCantica, BeloBeat e MMF Soundsystem.