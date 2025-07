È stato arrestato questo pomeriggio Michelangelo Corica, il 62enne e unico indagato per la vicenda relativa alla donna ritrovata senza vita sul greto del Torrente Longano.





Ad eseguire l’arresto, su disposizione del Giudice Caristia, sono stati gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Barcellona P.G..

L’uomo sta per essere trasferito in carcere con l’accusa di omicidio volontario ed è difeso dagli avvocati Giuseppe Ciminata e Gaetano Pino.

Articolo in aggiornamento