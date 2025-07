Vicenda Bardot: il punto di vista legale degli imprenditori

Dopo la decisione del TAR resa nota oggi, il legale di Simone Scilipoti e Tiziano Chiofalo commenta la vicenda:

“L’accoglimento del ricorso formulato a distanza di soli 7 giorni dalla celebrazione della Camera di Consiglio è emblematico e certifica l’ottimo stato di salute della giustizia amministrativa Siciliana. Grazie a questa celere pronuncia, i Ricorrenti risultano ancora “in tempo” per poter far salva la propria stagione imprenditoriale. – ha dichiarato a 24live l’avv. Domenico Branca – Passando al merito della vicenda, il provvedimento in oggetto è apparso immediatamente illegittimo per una macroscopica violazione dell’art. 10-bis della legge generale sul procedimento amministrativo. Tale illegittimità è stata tempestivamente accertata e conseguentemente dichiarata, nonostante il tentativo di integrazione postuma posto in essere da P.A. e da qualche privato intervenuto.

Sono ovviamente soddisfatto per il risultato raggiunto, anche perchè ho avuto modo di notare l’affetto che ruota intorno a questo locale, e naturalmente ai gestori dello stesso, emblema di quanto la nostra comunità necessiti di punti di ritrovo sani. Adesso attendiamo il definitivo rilascio da parte della S.T.A. di Messina della tanto agognata autorizzazione, così da poter restituire a Barcellona un luogo di aggregazione per giovani e meno giovani.”