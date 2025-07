Presentato in conferenza il cartellone estivo “R…Estate a Barcellona Pozzo di Gotto”

Nella mattinata odierna, durante una conferenza stampa presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, l’Assessore alla Cultura e allo Spettacolo Angelita Pino ha presentato il cartellone estivo “R…Estate a Barcellona Pozzo di Gotto”.

A partire da domani avranno il via diversi eventi che si svolgeranno prevalentemente a Piazza delle Ancore (Calderà).

Notevole spazio sarà dato anche alle scuole di danza cittadine che tra giugno e luglio si sono esibite al Teatro Mandanici. Ma non finisce qui: eventi di spettacolo e intrattenimento si intersecheranno a un cartellone culturale e a vari eventi cittadini legati alla tradizione e alla religione come le festività di Nasari e Calderà legate a San Rocco e la valorizzazione dei Borghi come il tanto atteso “Nto menzu a na strada”.

Il tutto è stato possibile grazie alla sinergia tra le Parrocchie, le Associazioni, le attività imprenditoriali della città e la risposta dell’Amministrazione Comunale, pronta all’ascolto e attenta ai silenzi, anche a quelli dovuti a fatti di cronaca che hanno rimandato di poco dell’inizio della stagione estiva cittadina.

GUARDA LA DIRETTA DELLA CONFERENZA STAMPA