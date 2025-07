Milazzo, introdotto ticket d’ingresso per la Piscina di Venere

Dal primo giugno 2025 è entrato in vigore il ticket, o per meglio dire il contributo volontario per accedere alla “Piscina di Venere” all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo. L’introduzione del ticket è stata pensata al fine di tutelare un patrimonio naturalistico di notevole importanza come quello della Piscina di Venere.

Sono esenti dal pagamento del ticket i residenti della città di Milazzo, i bambini fino ai 12 anni e gli anziani over 67, allo stesso modo dei diversamente abili con accompagnatore e di tutti coloro che svolgeranno attività ludico-creative stabilite dalla Fondazione Lucifero.