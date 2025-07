Il TAR annulla il diniego della Regione: il Bardot pronto alla riapertura

Finalmente è stata emessa la decisione da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, sezione Catania, che dallo scorso 16 luglio aveva lasciato il fiato sospeso ai gestori del noto locale di Cicerata “Il Bardot”, rimasto chiuso per un provvedimento regionale che non ha consentito l’inizio della stagione estiva dell’attività imprenditoriale del giovane Simone Scilipoti e di Tiziano Chiofalo.

Il T.A.R. Catania ha accolto il ricorso presentato dalla società, per tramite del suo legale Avv. Domenico Branca, annullando il provvedimento con cui la Regione Siciliana, attraverso la S.T.A. di Messina, aveva negato il subentro nella concessione demaniale per la gestione del locale.

La disputa è iniziata con la richiesta, presentata il 13 maggio 2025, da parte della ditta che gestisce il Bardot., che intendeva subentrare alla Happiness S.a.s., titolare di una concessione del 2017. L’obiettivo era la gestione del “Bardot”, locale già noto per eventi e serate musicali. Tuttavia, la Regione aveva respinto l’istanza il 26 giugno, motivando la decisione con due note della Questura di Messina che segnalavano presunte attività svolte senza le dovute autorizzazioni.

Secondo le autorità, il Bardot si sarebbe fatto promotore di serate senza tutti i via libera da parte della S.T.A., compromettendo così il requisito di “affidabilità” per la gestione demaniale. La società, dal canto suo, aveva però provveduto a presentare la SCIA il 13 giugno 2025, regolarizzando la propria posizione presso il Comune.

Il TAR ha oggi dato ragione alla società ricorrente, rilevando un vizio formale nel procedimento amministrativo: l’amministrazione regionale avrebbe infatti omesso di inviare il preavviso di rigetto, previsto dalla legge (art. 10-bis L. 241/90), che avrebbe consentito alla società di fornire chiarimenti prima dell’adozione del diniego. Per questo motivo, il Tribunale ha annullato il provvedimento regionale, riconoscendo la fondatezza del ricorso.

Tuttavia, il TAR ha rigettato la richiesta di risarcimento danni formulata dalla società, ritenendo che la decisione annullata non garantisca automaticamente l’ottenimento della gestione del locale, che resta subordinata a un nuovo provvedimento della Regione.

Ora la palla torna alla Regione, che dovrà riesaminare la richiesta di subentro alla luce delle indicazioni del giudice amministrativo. Intanto, il Bardot intravede uno spiraglio per tornare operativo, in attesa di conoscere le nuove determinazioni dell’Amministrazione.

Raggiunto telefonicamente, il legale Avv. Domenico Branca, riservando ulteriori precisazioni, ha dichiarato:

“Mi ritengo molto soddisfatto del risultato oggi ottenuto, auspicando che questo esito giudiziario possa permettere alla Pubblica Amministrazione di incentivare la legittima attività imprenditoriale del Bardot e dei giovani imprenditori, consentendo ancora al locale di essere punto di ritrovo per tutta la città e per l’estate cittadina. Il tutto in pieno ed assoluto rispetto delle regole“.