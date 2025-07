Conferenza stampa di presentazione degli eventi del progetto “Borghi e Monti D’aMare”

Il Festival “Borghi e Monti D’aMare” inizierà il 27 luglio 2025 con la prima serata del Castroreale Jazz Festival e si concluderà il 30 agosto 2025 a Mazzarrà Sant’Andrea con una giornata dedicata al florovivaismo.

Il Festival nasce in coerenza con il riconoscimento da parte dell’Europa, della Sicilia come regione enogastronomica europea 2025, al fine di promuovere prodotti e luoghi tipici del territorio per lo sviluppo turistico ed economico del comprensorio tirrenico-siciliano.

Il Festival si snoderà in tutti i comuni del GAL, attraverso la messa in rete di tutte le eccellenze enogastronomiche, con il supporto degli attori locali e i fruitori della ruralità che parteciperanno attivamente allo sviluppo locale integrando tutte le sinergie.