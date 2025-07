Terme V., nuova spaccatura in Consiglio Comunale: il rilancio delle Terme al centro del dibattito politico

Il Consiglio Comunale del 22 luglio ha segnato un nuovo momento di tensione all’interno della maggioranza del Civico Consesso di Terme Vigliatore con il riemergere di un documento già ritirato all’unanimità nel consiglio del 15 maggio e bocciato appena due mesi fa. Al centro della controversia, ancora una volta, la gestione del fallimento del complesso termale “Parco Augusto”, simbolo di una crisi che ormai da anni blocca ogni reale rilancio del termalismo nel territorio.

La proposta ripresentata in aula, identica a quella già rifiutata, ha suscitato dure reazioni da parte del gruppo consiliare “Ora” e della consigliera indipendente Chiara Raissa Crisafulli, che insieme ad altri consiglieri ha espresso profonda preoccupazione per l’approccio definito “autoreferenziale e opaco” dell’Amministrazione. A far discutere anche l’idea, ritenuta immotivata e costosa, di nominare un nuovo legale per seguire la vicenda, senza che siano stati resi noti i risultati delle attività già svolte negli ultimi anni.

La proposta alternativa per il rilancio delle Terme: una strategia di sistema

I consiglieri Giovanni Zanghì, Ida Siracusa, Stella Roberta Giunta, Chiara Calabrò e la già citata Crisafulli hanno depositato agli atti un articolato documento programmatico che mira a sottrarre il tema del termalismo alla propaganda e ai personalismi, proponendo una visione strategica di rilancio territoriale basata su quindici azioni concrete:

1. Tavolo Tecnico Permanente Multisettoriale

Costituzione di un tavolo operativo con esperti, operatori economici, associazioni e categorie produttive per costruire una strategia condivisa e fattibile di rilancio del settore termale.

2. Interlocuzione con la Regione Siciliana

Avvio di un dialogo istituzionale con il Governo regionale per applicare a Terme Vigliatore modelli già adottati con successo in città come Sciacca e Acireale, dove la Regione ha investito oltre 50 milioni di euro.

3. Commissione Consiliare di Vigilanza

Istituzione di una commissione consiliare permanente con poteri di monitoraggio e proposta su tutte le fasi del progetto termale.

4. Accesso ai Finanziamenti Europei e Nazionali

Integrazione del progetto con fondi PNRR, regionali, statali ed europei, dedicati alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione delle strutture termali.

5. Società Mista Pubblico-Privata

Creazione di una società con governance pubblica e capitale prevalentemente privato per garantire solidità giuridica, attrattività per gli investitori e trasparenza gestionale.

6. Incentivi Fiscali e Agevolazioni Locali

Sgravi fiscali e riduzioni tributarie per chi investe nel recupero e nello sviluppo turistico e termale.

7. Promozione dell’Innovazione

Sostegno a start-up e progetti innovativi in ambito salute, benessere e tecnologie applicate ai servizi termali.

8. Potenziamento Infrastrutturale

Miglioramento della viabilità, dei collegamenti pubblici e della digitalizzazione per rendere più accessibile e competitivo il territorio.

9. Marketing e Promozione Territoriale

Pianificazione di una strategia di comunicazione e branding, con la partecipazione a fiere del settore, per rilanciare l’immagine turistica della località.

10. Partenariati Strutturati

Costruzione di un rapporto stabile e produttivo tra Comune e operatori economici, per una programmazione coerente dello sviluppo turistico.

11. Formazione Professionale

Avvio di percorsi di formazione per figure specializzate nel settore termale e turistico, con il coinvolgimento di scuole e agenzie formative.

12. Sostenibilità Ambientale

Inclusione di criteri ecocompatibili nelle future gestioni e nei progetti di sviluppo del polo termale.

13. Sportelli per i Finanziamenti

Creazione di un punto unico d’informazione e supporto per aziende e privati interessati a partecipare a bandi e incentivi.

14. Sviluppo Immobiliare Sostenibile

Pianificazione urbanistica legata al nuovo PUG per incentivare insediamenti abitativi e commerciali coerenti con la vocazione turistica del territorio.

15. Responsabilità Sociale d’Impresa

Promozione di progetti CSR che assicurino accesso ai servizi termali anche alle fasce più fragili della popolazione. “Basta slogan, serve una strategia seria”

I promotori del documento sottolineano la necessità di un cambio radicale di metodo e visione, ponendo fine alla gestione politicizzata e inconcludente di un patrimonio che da oltre trent’anni rappresenta un’occasione mancata per il territorio. Le Terme, si legge nel testo, devono tornare ad essere un asset strategico per lo sviluppo economico, sociale e culturale di Terme Vigliatore.

Il documento resta aperto a integrazioni, in attesa che l’Amministrazione produca la documentazione richiesta sull’operato degli ultimi cinque anni. Nel frattempo, i firmatari confermano il loro impegno a trasformare il rilancio termale in una sfida pubblica, trasparente e inclusiva, capace di attrarre investimenti, generare occupazione e restituire valore al territorio.