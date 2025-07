Giustizia, Bucalo (FdI): “Il mantenimento della sezione del Tribunale di Lipari è un’ottima notizia”

È stata accolta con soddisfazione la decisione del Consiglio dei Ministri di confermare l’operatività del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sezione distaccata di Lipari. Una scelta che rafforza la presenza dello Stato nelle isole minori e che rappresenta, secondo l’on. Ella Bucalo di Fratelli d’Italia, “un’ottima notizia che conferma l’attenzione del governo Meloni per i territori”.

“La permanenza del presidio giudiziario sull’isola – ha dichiarato Bucalo – è un segnale importante per le comunità locali, spesso penalizzate dalla distanza dai centri amministrativi principali. I tribunali insulari sono fondamentali per garantire ai cittadini il diritto all’accesso alla giustizia, senza dover affrontare disagi logistici e costi aggiuntivi”.

Bucalo ha inoltre sottolineato l’importanza del potenziamento del personale giudiziario: “Oltre alla conferma della sezione di Lipari, la notizia di ulteriori risorse per magistrati e amministrativi dimostra un impegno concreto del governo in materia di giustizia. Si tratta di un passo in avanti verso un sistema più equo ed efficiente”.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha infine ringraziato il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro “per il suo incessante impegno a tutela dei presidi giudiziari nei territori più fragili, come le isole minori, dove la presenza dello Stato deve essere forte e costante”.

La conferma della sezione del tribunale di Lipari rappresenta dunque una vittoria per le comunità eoliane e un esempio concreto di attenzione verso le esigenze del territorio da parte dell’esecutivo.