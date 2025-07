Donna senza vita nel Longano, effettuata l’autopsia

Nuovi sviluppi nel caso della donna trovata morta lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Longano, a Barcellona Pozzo di Gotto. La vittima, Raisa Kiseleva, una badante di 75 anni, era scomparsa da alcuni giorni prima del tragico ritrovamento. Le indagini hanno condotto all’iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 60 anni, Michelangelo Corica, noto dj e vicino di casa della donna. L’accusa è di omicidio volontario.

L’ipotesi iniziale della caduta accidentale è diventata incerta dopo aver sentito l’uomo. Le forze dell’ordine hanno infatti concentrato l’attenzione su alcuni comportamenti sospetti e sul contesto in cui la donna viveva. Nel corso di una perquisizione, l’indagato ha consegnato spontaneamente sei telefoni cellulari, attualmente oggetto di analisi da parte di un tecnico informatico nominato dalla Procura.

A partire da oggi, il consulente Antonino Biondo ha 60 giorni di tempo per completare la perizia sui dispositivi elettronici sequestrati, che potrebbero contenere elementi utili a ricostruire gli ultimi contatti e i movimenti della vittima e dell’indagato.

Nel frattempo, il 19 luglio è stata effettuata l’autopsia sul corpo della signora Kiseleva da parte del medico legale incaricato. Anche in questo caso, la perizia medico-legale dovrà essere completata entro 60 giorni, e sarà fondamentale per stabilire con esattezza le cause del decesso, la dinamica dell’evento e l’eventuale presenza di segni di violenza.

A difendere l’unico indagato nell’inchiesta è l’avvocato Giuseppe Ciminata, che ha seguito da vicino tutte le fasi delle indagini preliminari, inclusa la perizia tecnica e l’esame autoptico.

Si tratta di un caso che ha scosso l’intera comunità barcellonese e che resta avvolto da molte ombre. L’attesa ora è tutta per gli esiti delle perizie medico-legali e informatiche, che potrebbero fornire risposte decisive per chiarire la dinamica della morte e accertare eventuali responsabilità penali.