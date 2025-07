Tutta la Città si è unita per l’ultimo saluto a Mattia e Simone

L’amore e la responsabilità: i semi lasciati da Mattia e Simone

C’è un silenzio che pesa più di mille parole, un silenzio che ha avvolto una città intera, stretta nel dolore per la perdita di Mattia e Simone. Ma è un silenzio colmo di significato, lo stesso che ha risuonato forte durante l’omelia di Padre Santo Colosi: amore e responsabilità, due parole che non solo hanno scandito la celebrazione, ma che rappresentano il lascito più profondo di questi due giovani. Semi preziosi che hanno già cominciato a germogliare nel cuore di una comunità riunita.

I negozi chiusi, le strade deserte, le bandiere a mezz’asta e poi le vie limitrofe al Duomo e il sagrato gremito, il silenzio assordante che ha circondato le bare adornate da rose bianche e palme, segni di resurrezione e vita, non erano solo simboli religiosi. Erano un richiamo alla speranza, alla continuità del bene seminato. I palloncini bianchi e celesti, due in particolare con le iniziali S e M, hanno solcato il cielo come ultime carezze terrene, mentre i fuochi d’artificio hanno spezzato per un istante quel dolore condiviso, trasformandolo in luce, la stessa luce che illumina il cuore quando le campane suonano a festa, proprio come ieri pomeriggio è successo all’uscita dei feretri dal Duomo di SS Maria Assunta di Pozzo di Gotto. In quell’istante, Mattia e Simone erano ovunque.

Padre Colosi ha ricordato le lacrime di Gesù per l’amico Lazzaro, un Dio che piange e si commuove profondamente davanti alla morte, come ogni uomo, come ogni genitore, come ogni amico. «Gesù scoppiò in pianto… Vedi come lo amava!» (Giovanni 11, 36). Parole che oggi trovano eco nei volti rigati di lacrime, nei corpi stremati di dolore, nei tanti “perché” che rimangono senza risposta.

La responsabilità, ha detto il sacerdote, è quella che ognuno di noi ha verso il prossimo, “tutti siamo chiamati all’Amore”. È ciò che Mattia e Simone hanno insegnato senza prediche, solo con la forza del loro esempio: amici leali, ragazzi dal cuore grande, capaci di farsi prossimi nei momenti di difficoltà. È da qui che dobbiamo ripartire: dalla comunità che si stringe, dalle istituzioni civili e militari che si fanno presenza viva, concreta, nel momento del bisogno.

E poi le parole degli amici, testimoni di un amore che non muore. Parole autentiche, che scavano dentro e che, forse, non vogliono nemmeno cercare una spiegazione, ma solo mantenere viva la memoria.

“Ciao Matti, come stai? Sicuramente meglio di noi, qui giù…”

È la voce di chi ogni giorno si sforza di non crollare, ma che trova la forza nel ricordo, nell’esempio, nell’abbraccio mancato che oggi si trasforma in promessa: continueremo a camminare anche per te, a cercare la luce anche nei giorni più bui, come ci hai insegnato tu.

“Ciao Simone, eri capace di regalare sorrisi in ogni momento… porteremo sempre con noi quella gioia di vivere che era solo tua.”

Così le lacrime diventano balsamo, le parole carezza e il dolore si fa strada per coltivare quei semi di amore e responsabilità. Una comunità si è unita nel dolore, sì, ma anche nella volontà di custodire il dono che questi due ragazzi sono stati per tutti.

Mattia e Simone non ci sono più, ma hanno lasciato in eredità una verità semplice e potente: chi ama davvero, chi vive con responsabilità verso gli altri, non muore mai del tutto. Continua a vivere nei gesti di chi rimane. E forse è proprio questo il miracolo più grande, a dispetto della morte che, arrivando impetuosa, inaspettata e in estremo anticipo, ci ricorda che l’antidoto è l’Amore.