Parco Augusto: ulteriore conferma sulla destinazione d’uso da parte del CGA

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha rigettato l’istanza cautelare proposta dalla società Materia S.r.l., confermando la precedente decisione del TAR Catania. Il contenzioso riguardava la richiesta della società di sospendere l’efficacia della nota del Comune di Terme Vigliatore, con la quale era stata dichiarata l’inammissibilità della SCIA volta a modificare la destinazione d’uso della nota struttura alberghiera “Hotel Parco Augusto”.

Secondo i giudici amministrativi, non sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare, né sotto il profilo del fumus boni iuris, né per quanto riguarda il periculum in mora. La decisione ha ribadito la piena legittimità dell’operato dell’amministrazione comunale, che aveva vietato la trasformazione della struttura da complesso turistico-alberghiero a una forma di “albergo assistito”, ritenuta non compatibile con la destinazione urbanistica dell’area.

In particolare, l’attività proposta da Materia S.r.l. è stata ritenuta caratterizzata da prevalenti componenti assistenziali e sociosanitarie, con un’impostazione più vicina alle residenze assistite che alle strutture turistico-ricettive, violando le previsioni del Piano Regolatore Generale comunale per la zona D.4e, destinata a finalità esclusivamente turistiche e termali.

Significativo anche il richiamo, da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa, al fatto che il parere igienico-sanitario favorevole rilasciato dall’ASP non ha valore assorbente ai fini urbanistici e non può di per sé legittimare un’attività urbanisticamente incompatibile.

Il Consiglio ha inoltre condannato la parte appellante alle spese di lite, per un importo di 1.000 euro in favore del Comune di Terme Vigliatore, rappresentato nella vicenda dall’avv. Domenico Branca.