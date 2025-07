Messina, eseguite misure cautelari su 14 soggetti per traffico di stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi

Nella mattinata odierna, la Polizia di Stato ha eseguito diverse misure cautelari emesse dal Giudice per le Indagini preliminari presso il Tribunale di Messina, nei confronti di undici soggetti messinesi e tre della provincia di Reggio Calabria, gravemente indiziati dei delitti di associazione finalizzata al traffico e detenzione di stupefacenti e porto illegale di armi.

L’indagine è l’esito di una complessa ed articolata attività investigativa coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina, condotta dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina e dalla Squadra Mobile.

Le indagini iniziano nel momento in cui le dichiarazioni fornite da un collaboratore di giustizia hanno permesso di accertare l’attuale organizzazione del Clan di Mangialupi, gruppo storicamente dedito al traffico di stupefacenti in grado di ricorrere spesso alla violenza per imporre la propria supremazia nel mercato cittadino degli stupefacenti.

I componenti dell’organizzazione

L’organizzazione aveva un capo, il quale nonostante fosse detenuto comunicava all’esterno le proprie disposizioni tramite l’ausilio di telefoni cellulari, avvalendosi dell’aiuto del padre e della zia che avevano il compito di gestire l’attività di spaccio e gli introiti e della compagna che fungeva da suo portavoce.

Significativi anche i ruoli dei “bracci operativi”, i quali erano dediti all’attività di approvvigionamento della sostanza stupefacente, alla gestione dello spaccio e al reperimento di armi.

Vi erano poi i corrieri ai quali era affidato il compito di trasportare la sostanza stupefacente, anche via mare nei prefissati luoghi di custodia, individuati all’interno della città di Messina.

Il materiale sequestrato

Nel corso delle indagini sono stati sequestrati oltre 3 kg di cocaina, quasi 20 kg di marijuana e quasi 2 kg di hashish, pari a quasi 1.500.000,00 euro, che sarebbero stati ripartiti fra i sodali e reinvestiti per i conseguenti affari illeciti del gruppo.

Sono stati inoltre sequestrati un fucile, un fucile a pompa, due mitragliette e tre pistole ed è stato individuato uno dei luoghi di custodia delle armi e della droga.