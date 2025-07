Assolto l’imprenditore Giuseppe De Pasquale accusato di truffa aggravata nei confronti del Comune di Santa Venerina

Si chiude con un’assoluzione piena un contenzioso giudiziario che dura ormai da quasi vent’anni. Il Giudice Monocratico del Tribunale di Messina, Dott.ssa Maria Luisa Gullino, ha assolto Giuseppe De Pasquale, legale rappresentante pro tempore della società Ingegneria e Appalti, dal reato di truffa pluriaggravata con la formula “perché il fatto non sussiste”.

L’accusa

Secondo l’editto accusatorio, De Pasquale – nella sua qualità di rappresentante legale della società – avrebbe, mediante artifici e raggiri, inserito nei documenti contabili del project financing stipulato il 7 marzo 2003 con il Comune di Santa Venerina (per un investimento di un milione di euro relativo alla progettazione e realizzazione di un impianto per la potabilizzazione delle acque) dati notevolmente difformi da quelli indicati nel bilancio societario, in particolare per quanto riguarda i costi di gestione e l’ammortamento dei materiali, con sovrastime superiori all’80%. Tali condotte avrebbero indotto in errore l’allora responsabile del procedimento sulla legittimità dell’aumento del canone richiesto dalla società, oggetto di specifiche note inviate nell’aprile e giugno 2016.

L’accusa sosteneva che ciò avrebbe procurato alla società un ingiusto profitto pari a 724.546,29 euro (secondo la relazione Carnevale del 19.6.2017), liquidato – in parte – con il bonifico del 23 gennaio 2018 di 4.830.953,96 euro sul conto corrente della società presso Unicredit di Messina, con corrispondente danno patrimoniale per il Comune di Santa Venerina. L’imputazione era aggravata dalla circostanza che il reato sarebbe stato commesso ai danni di un ente pubblico, con danno di rilevante entità e con abuso di prestazione d’opera e relazioni d’ufficio. La parte offesa era stata individuata nel Comune di Santa Venerina, costituitosi parte civile nel processo.

La vicenda giudiziaria

La sentenza di ieri mette così fine a una lunga vicenda giudiziaria che aveva già visto il Comune di Santa Venerina soccombente in tutte le sedi giurisdizionali interpellate nel corso del tempo. Circa una ventina le pronunce, tra cui lodi arbitrali, sentenze civili e decisioni del TAR, che hanno tutte riconosciuto la legittimità delle pretese economiche avanzate da Ingegneria e Appalti nell’ambito del cosiddetto “Project”.

L’attuale procedimento penale era l’ultimo tassello ancora aperto, e si fondava su un’ipotesi accusatoria ritenuta da subito “fantasiosa” dai difensori dell’imputato, gli avvocati Sebastiano Campanella e Rosario Vento. Dopo oltre due anni di istruttoria, con l’audizione di testimoni, consulenti tecnici (ingegneri idraulici ed esperti contabili) e l’esame di un imponente corpus documentale, il Giudice ha accolto le tesi difensive, respingendo le richieste del Pubblico Ministero – che aveva sollecitato una condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione – e quelle della parte civile, rappresentata dall’avvocato Giovanni Li Destri.

La competenza del Tribunale di Messina si era radicata per via dell’ultimo pagamento effettuato in favore della società presso un istituto bancario del capoluogo peloritano.

L’assoluzione

La sentenza rappresenta, per la difesa, la certificazione della correttezza e liceità dell’operato dell’ing. De Pasquale e della società Ingegneria e Appalti, ponendo definitivamente fine a una complessa e lunga vicenda giudiziaria.