Messina, 14 arresti per associazione a delinquere finalizzata alla detenzione e allo spaccio di droga

Fin dalle prime ore dell’alba di oggi, agenti della Polizia di Stato sono impegnati nella esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina, su conforme richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Messina, a carico di 14 soggetti. Si procede per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e al traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte dalla Sezione Investigativa del Servizio Centrale Operativo di Messina (S.I.S.C.O.) e dalla Squadra Mobile, hanno consentito di individuare e smantellare un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico e alla cessione di sostanze stupefacenti, avente la base operativa in un noto rione situato nella zona sud della città, Mangialupi.